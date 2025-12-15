Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών, σήμερα το πρωί, ο εμβληματικός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Τα τελευταία δύο χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον.

Υπήρξε μια πολυσχιδής και ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Παράλληλα με την πορεία του ως ηθοποιός, ασχολήθηκε ενεργά με τη συγγραφή σεναρίων, ενώ υπήρξε επιπλέον εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του σε πολλούς τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, και εκεί έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια.

Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Πρωταγωνίστησε σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ είχε σημαντική παρουσία και στο θέατρο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στο Ηρώδειο και σε άλλες σημαντικές σκηνές.

Παράλληλα, έλαβε μέρος σε κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική τη βιντεοταινία «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι».

Από νεαρή ηλικία συνεργάστηκε επαγγελματικά με τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες ερμηνείες του ξεχωρίζουν η συμμετοχή του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος», μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή με βασικό πρωταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, καθώς και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη.

Επίσης, είχε προσφέρει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Με τη σύζυγό του Μαίρη, απέκτησαν δύο παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα.

Δημιούργησε και διατήρησε για μια δεκαετία τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, συμβάλλοντας ενεργά στη θεατρική παιδεία.

Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.

(Με πληροφορίες από wiki)

Για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ηθοποιού, τοποθετήθηκε μέσω facebook, ο συνάδελφός του Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας για έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισε στο θέατρο.

