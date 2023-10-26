Ο «Μικρός Πρίγκιπας», ο ήρωας του Εξυπερύ έγινε άγαλμα στη Νέα Υόρκη

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1943. Στα 80 χρόνια που πέρασαν από την εμφάνισή του έγινε ένα από τα πλέον ευπώλητα βιβλία όλων των εποχών και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 500 γλώσσες και διαλέκτους όλου του κόσμου. Τιμώντας τα ογδοηκοστά γενέθλιά του, ο φερώνυμος χαρακτήρας βρήκε τον δρόμο του για πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης: η Villa Albertine, ένα γαλλικό πολιτιστικό ίδρυμα, έκανε τα αποκαλυπτήρια ορειχάλκινου αγάλματος που θα χαιρετά όσες και όσους βαδίζουν στην Πέμπτη Λεωφόρο.

Αρμόζει να βρει κάποιος τον Μικρό Πρίγκιπα στους δρόμους του Μανχάταν. Το βιβλίο γράφτηκε άλλωστε στη Νέα Υόρκη και στο Νόρθπορτ του Λονγκ Άιλαντ όπου ο Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ έζησε από το 1940 έως το 1943 έχοντας εγκαταλείψει την πατρίδα του λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, το πρωτότυπο χειρόγραφο και οι ζωγραφικές βρίσκονται στη Morgan Library and Museum. «Η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη γνωστή για την πολυπολιτισμικότητά της, είναι ένα χαρμάνι διαφόρων κουλτούρων», είπε ο Jean-Hugues Monier, μέλος του ΔΣ της American Society of Le Souvenir Français. «"Ο Μικρός Πρίγκιπας" είναι ένα αφήγημα που τιμά τη σημασία τέτοιας πολυπολιτισμικότητας και αμοιβαίας κατανόησης, που μας θυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, ακόμη κι αν προερχόμαστε από διαφορετικά παρελθόντα».

Το άγαλμα δημιούργησε ο Γάλλος καλλιτέχνης Jean-Marc de Pas από πηλό και το χύτευσε σε ορείχαλκο στο στούντιό του στη Νορμανδία. Με ύψος 1,21 μέτρα, έχει κουρνιάσει στο τοίχο που περιφράσσει τον κήπο της Payne Whitney Mansion στην Upper East Side. «Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που ο Μικρός Πρίγκιπας θα έχει τώρα μια αρμόζουσα παρουσία στην πόλη όπου γεννήθηκε. Αναμφισβήτητα, αυτό το αγαπημένο γλυπτό θα ενθουσιάσει Νεοϋορκέζους και τουρίστες κάθε προέλευσης που θα μπορούν να κάτσουν δίπλα του και μαζί του να στρέψουν το βλέμμα στ' αστέρια», σχολίασε ο πρόεδρος της American Society of Le Souvenir Français, Thierry Chaunu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

