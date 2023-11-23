Με ακρίβεια υπολογίζει τις φάσεις της Σελήνης, προβλέπει ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις και μέσω μιας εφαρμογής επιβεβαιώνονται όλες οι πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΝΑSΑ. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής εκπληκτικής τεχνολογίας στην παγκόσμια Ιστορία, που κατασκευάστηκε πριν από 2.200 χρόνια και πραγματοποιούσε τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλίου, της Σελήνης και των πλανητών στον ουρανό. Για τον πολύπλοκο αυτό μηχανισμό, και τις νέες αποκαλύψεις για τις λειτουργίες του, ενημερώθηκαν οι μηχανικοί της Θεσσαλονίκης σε εκδήλωσε που πραγματοποίησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων «Ιωάννης Σειραδάκης» του ΑΠΘ και την EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

«Συνάδελφοι από το εξωτερικό υποστήριζαν ότι ο μηχανισμός δεν ήταν επιστημονικό όργανο, αλλά εκπαιδευτικό εργαλείο για τις τότε αστρονομικές σχολές. Εμείς ως ομάδα υποστηρίζαμε ακριβώς το αντίθετο και με τη βοήθεια του Θεού αποδείξαμε ότι είχαμε δίκιο», επισημαίνει με ενθουσιασμό ο ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Διευθυντής του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων «Ιωάννης Σειραδάκης» του ΑΠΘ, κάτοχος της Έδρας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Κυριάκος Ευσταθίου.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, «φτιάξαμε ένα καινούριο μοντέλο το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το παλιό, παρά μόνο στην μπροστινή όψη όπου βρίσκονται οι ημερομηνίες και οι ζωδιακοί αστερισμοί στην οποία αποτυπώσαμε τη σημερινή πραγματικότητα για να μπορούμε να το ελέγχουμε. Παράλληλα δημιουργήσαμε σε υπολογιστή, σε εικονική πραγματικότητα την κίνηση του μηχανισμού. Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις εκατοντάδες χρόνια μπροστά και πίσω. Αποδείχτηκε ότι προβλέπει με τεράστια ακρίβεια. μόλις κάνουμε μια πρόβλεψη που να είναι εντυπωσιακή όπως μια έκλειψη ηλίου. Τότε στην εφαρμογή υπάρχει ένα ερωτηματικό, όταν το πετάμε συνδέεται κατευθείαν ο υπολογιστής με την ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ, στην οποία επιβεβαιώνεται το γεγονός».

Στις εξωτερικές πλάκες και στο εσωτερικό του μηχανισμού, διευκρινίζει ο κ Ευσταθίου, έφερε αστρονομικές, γεωγραφικές και τεχνολογικές επιγραφές. Χάρη στις καινοτόμες τεχνικές διερεύνησης που χρησιμοποιήθηκαν, διαβάστηκαν κείμενα χαμένα για πάνω από 2.000 χρόνια! Όλες οι επιγραφές είναι γραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες. Η πολυπλοκότητα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν όλων των συσκευών που κατασκεύασε ο άνθρωπος κατά την επόμενη χιλιετία.

Σχετικά με τις υποβρύχιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και την Ομάδα Εναλίων Αποτυπώσεων, μίλησε ο ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Πρόεδρος EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων «Ιωάννης Σειραδάκης» του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Τοκμακίδης. Συγκεκριμένα υπογράμμισε πως, «ο μηχανισμός έχει χαρακτηριστεί ένα ορόσημο στην τεχνολογία από τον σύλλογο Μηχανολόγων της Αμερικής, που έχει πάνω από 250.000 άτομα ως μέλη. Πραγματικά ανακαλύπτουμε ολοένα και καινούργιες τεχνικές και διαδικασίες που μπορείς να αποκαλύψεις μέσω του μηχανισμού, όπως είναι να βρεις το Πάσχα, πότε πέφτει και να βρεις τις εκλείψεις ηλίου ή σελήνης με πολύ μεγάλη ακρίβεια».

Ο αρχαιολόγος, μεταδιδακτορικός ερευνητής, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων «Ιωάννης Σειραδάκης» του ΑΠΘ, Αλέξανδρος Τούρτας ανέπτυξε στην ομιλία του το αρχαιολογικό πλαίσιο εύρεσης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Το 1900, όπως είπε, 123 χρόνια πριν, μια ομάδα σφουγγαράδων από τη Σύμη πέρασε λίγες ημέρες στο νησι των Αντικυθήρων και ανακάλυψε πως τον βυθό υπήρχαν χάλκινα αγάλματα, αυτο αποτέλεσε την αρχή για να γίνουν έρευνες και να έρθουν στην επιφάνεια κάποια μέρη του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

