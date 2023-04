Νάνα Μούσχουρη: Λέει το δικό της «αντίο» στον Χάρι Μπελαφόντε - «Σε ευχαριστώ για όλα»

Το δικό της «αντίο» στον Χάρι Μπελαφόντε είπε η Νάνα Μούσχουρη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τραγουδιστής, ηθοποιός και ακτιβιστής πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Στην ανάρτησή της, η Νάνα Μούσχουρη κάνει αναφορά στη συνεργασία τους, αλλά και τη μάχη που έδινε ο Χάρι Μπελαφόντε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Νάνα Μούσχουρη και ο Χάρι Μπελαφόντε συνεργάστηκαν τόσο σε περιοδεία, όσο και δισκογραφικά, στο άλμπουμ «An Evening with Belafonte/Mouskouri» που κυκλοφόρησε το 1996.

«Ο Χάρι Μπελαφόντε ήταν ένας υπέροχος τραγουδιστής, ένας μεγάλος ερμηνευτής, ένας γητευτής της σκηνής και ένας μεγάλος δάσκαλος για εμένα. Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στην περιοδεία του το 1963 και για τρία χρόνια γυρίσαμε όλες τις ΗΠΑ και τον Καναδά και κάναμε και ένα υπέροχο δίσκο παρέα το 1966», γράφει στην ανάρτησή της η Νάνα Μούσχουρη.



«Εκτός όμως από αξεπέραστος καλλιτέχνης, το πιο σημαντικό για αυτόν ήταν η μάχη κατά του ρατσισμού και ο αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ακτιβιστής, στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, σε δύσκολες εποχές έδινε έμπνευση στην ανθρωπότητα. Παράλληλα αγωνιζόταν και για τα δικαιώματα των παιδιών ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Unicef», συνεχίζει η ερμηνεύτρια.

«Πολυαγαπημένε μου Χάρι, σε ευχαριστώ για όλα. Ο καλός Θεός να σε συνοδεύει γλυκά, και όπως λες και στο τραγούδι σου. “Daylight come and you want go home… Σε φιλώ», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

