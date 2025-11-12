Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Αθήνα 1896

Πώς η Ελλάδα του 19ου αιώνα γίνεται η γενέτειρα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων;

Οι επιστήμονες και οι περιηγητές που έφεραν στο φως την Αρχαία Ολυμπία, οι λόγιοι της Διασποράς που μετέφεραν το πνέυμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στη Δύση και προετοίμασαν το έδαφος για τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, η αναστήλωση του Καλλιμάρμαρου και η μεγάλη διοργάνωση του 1896.

Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιο σύμβολο.

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο ιστορικός Λευτέρης Καντζίνος, μαζί με τον Νίκο Γιαννόπουλο, ιστορικό και εκπαιδευτικό, φωτίζουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.