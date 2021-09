Κάποτε τα ντοκιμαντέρ σχετικά με το περιβάλλον και τα διάφορα είδη ζώων που κατοικούν σε αυτό εστιάζαν στην ομορφιά του πλανήτη μας και σε όσα εκείνος μας προσφέρει. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το focus τέτοιων ντοκιμαντέρ έχει μεταφερθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στους κινδύνους που ενέχει η ανθρώπινη παρουσία και επέμβαση για τη φύση και το περιβάλλον. Μετά από κάποια πολύ πετυχημένα ντοκιμαντέρ, όπως το Seaspiracy και το Cowspiracy, το Eating our Way to Extinction είναι αυτό που σε διαφωτίσει για αρκετά θέματα που αγνοούσες.

Η Kate Winslet αφηγείται το Eating our Way to Extinction προειδοποιώντας μας για όλους τους κινδύνους

Μαζί με μερικούς σπουδαίους επιστήμονες, η Kate Winslet και ο σκηνοθέτης Otto Brockway θέλησαν να μοιραστούν τη σκληρή αλήθεια: Τελικά η διατροφή μας καταστρέφει τον πλανήτη; Κι αν τον καταστρέφει, θα εξαφανιστούμε κι εμείς μαζί του; Ακόμη και σήμερα, που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν μία vegan διατροφή, ο κίνδυνος παραμένει. Το ποσοστό των χορτοφαγικών ανθρώπων σήμερα δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Η κτηνοτροφία είναι ο πυρήνας όλων των προβλημάτων. Υπεραλίευση, αποψίλωση των δασών, αυξημένα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα. Κι όμως, το βασικότερο είναι ότι η διατροφή και ο τρόπος ζωής μας βασίζεται σε αυτή. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη η ζήτηση για ζωικά προϊόντα, εξακολουθεί να υπάρχει και η παραγωγή. Έτσι το ντοκιμαντέρ βάζει στο στόχαστρο τη βιομηχανία κρεάτων αλλά και ψαριών.

Μπορεί όντως να αφανιστούμε από τον πλανήτη;

Το ντοκιμαντέρ σίγουρα δεν θέλει να πει αυτό. Το ανθρώπινο είδος δεν θα εξαφανιστεί μονομιάς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι μαζικοί αφανισμοί άλλων ζωντανών οργανισμών είναι πιο συχνοί από ποτέ. Ο λόγος φυσικά φαίνεται να είναι η τροφική αλυσίδα, τα αδύναμα μέλη της οποίας δεν τα καταφέρνουν τελικά.

Έτσι, ο σκοπός του ντοκιμαντέρ καταλήγει να είναι διπλός. Από τη μία, θέλει να αφυπνίσει το κοινό και να επισημάνει τους κινδύνους. Από την άλλη, όμως, θέλει να αναδείξει όλα όσα πιθανότατα θα χάσουμε αν δεν γίνουμε πιο προσεκτικοί.

Πηγή: savoirville.gr