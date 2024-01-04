«Μέχρι την τελευταία μου πνοή θα ανήκω στους μεγάλους θαυμαστές του Μότσαρτ» έγραψε με ανυπόκριτο ενθουσιασμό ο Μπετόβεν στον μουσικολόγο Μαξιμιλιανό Στάντλερ. Ενώ δεν έκρυβε ότι ξεχωριστή θέση μεταξύ των δημιουργιών του συνθέτη που ο Μπετόβεν αντιμετώπιζε ως είδωλο, είχαν τα 27 Κοντσέρτα του για Πιάνο.

Ο Μότσαρτ εκείνη την περίοδο ζούσε στη Βιέννη, όπου στα τέλη του 18ου αιώνα ήταν «Η πόλη του Πιάνου».

Και σε έργα ωριμότητας όπως το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 24 σε ντο ελάσσονα, που βρίσκεται στην καρδιά της πρώτης συναυλίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για την νέα χρονιά, την Παρασκευή στις 5 Ιανουαρίου, ο Μότσαρτ "διαπνέεται" από μια αίσθηση πάθους, δραματικότητας αλλά και συμφωνικότητας.

Ερμηνευτής ο βιρτουόζος του πιάνου Μιχαήλ Πλετνιόφ ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα για μία ακόμα σύμπραξη με την ΚΟΑ. Ο παγκοσμίως κορυφαίος πιανίστας του οποίου η περυσινή πρώτη εμφάνιση με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών χαράχτηκε έντονα στη μνήμη κοινού και κριτικών, ανοίγει τη συναυλία αποδίδοντας επίσης το γοητευτικό, ζωηρό αλλά και χιουμοριστικό Κοντσέρτο για πιάνο και Ορχήστρα αρ. 11 σε ρε μείζονα, του Γιόζεφ Χάυντν. Του πρώτου κοντσέρτου που ο γεμάτος εκπλήξεις συνθέτης, έγραψε για πιάνο το οποίο στα τέλη του 18ου αιώνα διαδέχτηκε το τσέμπαλο, με εμφανή διάθεση να αξιοποιήσει όλες τις εκφραστικές δυνατότητες του νέου οργάνου.

Η βραδιά θα κλείσει με την μουσική να οδηγείται σε μονοπάτια μεγαλείου και λυρισμού στη Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα, επονομαζόμενη και «Μεγάλη» του Φ. Σούμπερτ υπό την μπαγκέτα του έμπειρου όσο και δημοφιλούς Φιλίπ Ωγκέν, ο οποίος ανεβαίνει ξανά στο πόντιουμ της ΚΟΑ εγγυώμενος το υψηλό επίπεδο της συναυλίας.

Με μια ματιά το πρόγραμμα

ΓΙΟΖΕΦ ΧΑΫΝΤΝ (1732 – 1809)

Κοντσέρτο για πιάνο και Ορχήστρα αρ. 11 σε ρε μείζονα, Hob. XVIII / 11

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756–1791)

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 24 σε ντο ελάσσονα, Κ.491

ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ (1797-1828)

Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα, D.944 «Μεγάλη»

ΣΟΛΙΣΤ

Μιχαήλ Πλετνιόφ , πιάνο

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φιλίπ Ωγκέν

Στις 7.30 πραγματοποιείται δωρεάν εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων

