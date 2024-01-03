«Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος»

Μια περιπλάνηση σε γνωστές ‒ αλλά και… λιγότερο γνωστές ‒ συνθέσεις κορυφαίων μουσουργών, προφέρουν την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 8:30 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο σολίστ της βιόλας Ηλίας Λιβιεράτος, ο κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης και η πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα.

Τρεις έλληνες δεξιοτέχνες με πολλές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση ανατρέχουν στο ρεπερτόριο της μουσικής δωματίου του 19ου και 20ου αιώνα, για να αναδείξουν σπάνιες σελίδες της: πρωτότυπα έργα και μεταγραφές για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό οργάνων, τη βιόλα, το κλαρινέτο και το πιάνο.

Από το πρόγραμμα της συναυλίας τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ξεχωρίζει η επιλογή από τα "Οκτώ κομμάτια για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο" του γερμανού ρομαντικού συνθέτη Μαξ Μπρουχ.

Θα ακουστούν επίσης, η ευφάνταστη «Άβυσσος των πουλιών» για σόλο κλαρινέτο, από το διάσημο "Κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου" του Ολιβιέ Μεσσιάν, καθώς και δύο έργα για κλαρινέτο και πιάνο: Η "Πρώτη ραψωδία" του Κλωντ Ντεμπυσσύ και οι "Τρεις ρομάντσες" του Ρόμπερτ Σούμαν.

Ακόμη, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την εμπνευσμένη μεταγραφή για βιόλα και πιάνο, από τον Βαντίμ Μποριζόφσκι, της σουίτας από το μπαλέτο "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" του Σεργκέι Προκόφιεφ, με τον Ηλία Σδούκο στη βιόλα (φιλική συμμετοχή) και την Νεφέλη Μούσουρα στο πιάνο.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές

Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος (βιόλα)

«Ένας υπέροχος μουσικός με προσωπικό και βαθύ παίξιμο, γεμάτο ανυπόκριτη ποιητικότητα»: έτσι χαρακτήρισε ο πιανίστας και καθηγητής Staffan Scheja τον Ηλία Λιβιεράτο, πρώτο κορυφαίο στις βιόλες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που τιμήθηκε με το σουηδικό βραβείο Jan Wallander 2022. Το ίδιο έτος έλαβε το βραβείο της εταιρείας «Α. Ντβόρζακ» στον διεθνή διαγωνισμό «Ο. Νέντμπαλ» της Πράγας. Ο Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος σπούδασε στο Μοτσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ (υπότροφος ΣΦΜ), στο Μόναχο και στη Στοκχόλμη με τους C.Poppen, K. Flieder, G. Zhislin, M.Seiler (ιστορική ερμηνεία), E. Nisbeth κ.ά.. Διετέλεσε κορυφαίος στο βιολί και στη βιόλα στην Ορχήστρα της ΕΛΣ, ενώ υπήρξε μέλος της Φιλαρμονικής του Άουγκσμπουργκ και της Καμεράτας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων. Ως σολίστ έχει συνεργαστεί με τους R. Göbel, Γ. Πέτρου, και με την ΚΟΑ στην ηχογράφηση/βιντεοσκόπηση της Συμφωνίας κοντσερτάντε του Μότσαρτ. Τo 2022 άρχισε να συνεργάζεται με τον Λεωνίδα Καβάκο: τον Απρίλιο σε Κουαρτέτα του Μπραμς, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής συναυλίας για την Ουκρανία∙ τον Ιούνιο στη Συμφωνία κοντσερτάντε, στο πλαίσιο συναυλίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο)

Το α΄ βραβείο που κατέκτησε o Σπύρος Μουρίκης στον διεθνή διαγωνισμό «Καρλ Νίλσεν» στη Δανία, το 1997, στάθηκε ουσιαστικό βήμα για την καταξίωσή του εντός κι εκτός Ελλάδας. Ακολούθησαν συνεργασίες με σπουδαίες ορχήστρες και αρχιμουσικούς, και εμφανίσεις στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Άρχισε τις μουσικές σπουδές του στην Κέρκυρα, αργότερα σπούδασε κλαρινέτο στο Ωδείο Αθηνών (τάξη Χ. Φαραντάτου) καθώς και στο Ωδείο του Παρισιού με τον Μισέλ Αρρινιόν. Διετέλεσε σόλο κλαρινέτο της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, της Ορχήστρας των Χρωμάτων και της Ορχήστρας Δωματίου Μάλερ καθώς και της MusicAeterna. Έχει την ίδια θέση στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και είναι μέλος του Συνόλου Πνευστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1998 διδάσκει κλαρινέτο στο Ωδείο Αθηνών.

Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε με τον Αναστάσιο Πάππας στο Ωδείο Κόνταλυ, και με τους Rolf Plagge και Imre Rohmann στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ της Αυστρίας αποκτώντας τους τίτλους σπουδών Bachelor of Arts και Master of Arts. Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Α. Ωνάσης, τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και το Σωματείο Τζίνα Μπαχάουερ, ενώ έχει βραβευτεί σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καθώς και από την Ακαδημία Αθηνών. Ως σολίστ συμπράττει τακτικά με ορχήστρες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ προσκαλείται τακτικά σε διεθνή φεστιβάλ: «Σκριάμπιν» στη Μόσχα, Εϊλάτ στο Ισραήλ και Ζάλτσμπουργκ. Το 2022 πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Κοντσέρτχαους της Βιέννης.

Το πρόγραμμα "Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος" συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά με τις παρακάτω εκδηλώσεις:

- Ντιμίτιρ Ασκενάζι, Μιχάλης Τάγκας (31/1/2024)

- «Τα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού I & ΙΙ».». Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η σοπράνο Άρτεμις Μπόγρη. Συνοδεύουν στο πιάνο, ο Θανάσης Αποστολόπουλος και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης (5/2/2024 & 20/3/2024)

- Φανή Αντωνέλου - Kerstin Moerk: «Μουσικές συγγένειες» (8/2/2024)

- «Μόνο Μπραμς» με τον Γιάννο Μαργαζιώτη στο βιολί, τον Γκρέγκορ Χορς στο βιολοντσέλο και την Άι Μοτοχάσι στο πιάνο (19/2/2024)

- Πιανιστικό ντούο, Άννη και Λόλα Τότσιου (4/3/2024)

- Jonian Ilias Kadesha (βιολί) - Noam Greenburg (πιάνο) (27/3/2024).

