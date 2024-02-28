Μυθιστόρημα της πρώτης έκδοσης της σειράς Χάρι Πότερ που αγοράστηκε για 13 πέννες πριν σχεδόν 30 χρόνια πωλήθηκε σε δημοπρασία για 11.000 λίρες Αγγλίας.

Το χωρίς διορθώσεις αντίτυπο του μυθιστορήματος «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» αγοράστηκε το 1997 από ένα παλαιοπωλείο μαζί με άλλα δύο βιβλία για 40 πένες.

Harry Potter first edition book sells for £11k at auction https://t.co/OloKLUnOzn — BBC News (UK) (@BBCNews) February 26, 2024

Ο εμπειρογνώμονας βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζιμ Σπένσερ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC: «Αυτό το βιβλίο έχει μεγάλη αξία. Από εδώ ξεκίνησε το φαινόμενο Χάρι Πότερ».

«Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς Χάρι Πότερ» σημείωσε.

Η γυναίκα που διέθεσε το βιβλίο προς πώληση, η οποία παραμένει ανώνυμη, αγόρασε τον τόμο όταν ήταν 26 ετών και ζούσε στο Κρίσταλ Παλλάς.

Το βιβλίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Hansons σε αγοραστή από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πιο ακριβό βιβλίο Χάρι Πότερ είναι το παιδικό εικονογραφημένο «Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου» που πωλήθηκε στην Amazon έναντι 1,9 εκ. αγγλικές λίρες.

Το βιβλίο με παιδικές ιστορίες για το οποίο γίνεται αναφορά στο έβδομο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου» είναι χειρόγραφο και εικονογραφημένο από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και είναι ένα από τα μόλις επτά αντίτυπα που κυκλοφόρησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

