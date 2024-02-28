Λογαριασμός
Harry Potter: Βιβλίο της πρώτης έκδοσης της σειράς πωλήθηκε 11 χιλιάδες λίρες σε δημοπρασία

Το βιβλίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Hansons σε αγοραστή από το Ηνωμένο Βασίλειο

Harry Potter

Μυθιστόρημα της πρώτης έκδοσης της σειράς Χάρι Πότερ που αγοράστηκε για 13 πέννες πριν σχεδόν 30 χρόνια πωλήθηκε σε δημοπρασία για 11.000 λίρες Αγγλίας. 

Το χωρίς διορθώσεις αντίτυπο του μυθιστορήματος «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» αγοράστηκε το 1997 από ένα παλαιοπωλείο μαζί με άλλα δύο βιβλία για 40 πένες. 

Ο εμπειρογνώμονας βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζιμ Σπένσερ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC: «Αυτό το βιβλίο έχει μεγάλη αξία. Από εδώ ξεκίνησε το φαινόμενο Χάρι Πότερ». 

«Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς Χάρι Πότερ» σημείωσε.

Η γυναίκα που διέθεσε το βιβλίο προς πώληση, η οποία παραμένει ανώνυμη, αγόρασε τον τόμο όταν ήταν 26 ετών και ζούσε στο Κρίσταλ Παλλάς.

Το βιβλίο πωλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Hansons σε αγοραστή από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βιβλίο Harry Potter

Το πιο ακριβό βιβλίο Χάρι Πότερ είναι το παιδικό εικονογραφημένο «Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου» που πωλήθηκε στην Amazon έναντι 1,9 εκ. αγγλικές λίρες.

Το βιβλίο με παιδικές ιστορίες για το οποίο γίνεται αναφορά στο έβδομο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου» είναι χειρόγραφο και εικονογραφημένο από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και είναι ένα από τα μόλις επτά αντίτυπα που κυκλοφόρησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

