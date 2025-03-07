Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Tο πρώτο Σύνταγμα

Η πορεία της Ελλάδας προς τη συνταγματική διακυβέρνηση σημαδεύτηκε από πολιτικές εντάσεις και αγώνες εξουσίας. Από τα πρώτα συντάγματα της Επανάστασης του 1821 έως την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, που ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα, οι Έλληνες διεκδίκησαν θεσμούς που θα καθόριζαν το μέλλον του κράτους.

Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου και Θεωρίας των Θεσμών, αναλύει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε τις εθνοσυνελεύσεις, τις συγκρούσεις πολιτικών και στρατιωτικών ομάδων και το πώς διαμορφώθηκαν τα πρώτα συνταγματικά κείμενα, αναδεικνύοντας τις πολιτικές ισορροπίες και τα διλήμματα της εποχής.

