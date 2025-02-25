Βιβλίο που γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια μπήκε στις λίστες των μπεστ σέλερ

Μια αναπάντεχη επιτυχία σημειώνει στα βρετανικά βιβλιοπωλεία μια νέα μετάφραση του έργου «Οι Βίοι των Καισάρων» (The Lives of the Caesars) του Σουητώνιου, 2.000 χρόνια μετά τη συγγραφή του.

Το έργο, που αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της εξουσίας και τις αθέατες πλευρές των πρώτων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των Βρετανών για την ιστορία της αρχαίας Ρώμης.

The Lives of the Caesars - Tom Holland.

Get the book USA at https://t.co/ydhv8SRDAW

Get this book UK at https://t.co/8wmQ9PVCll



2,000 year old book about Roman emperors enters bestseller charts https://t.co/N2Tk1gXUkc Via @romanhistory1 — Roman History (@romanhistory1) February 25, 2025

Το βιβλίο το οποίο μετέφρασε από τα λατινικά ο συμπαρουσιαστής του podcast «The Rest Is History», Τομ Χόλαντ, εισήλθε στην κυριακάτικη λίστα των ευπώλητων βιβλίων των Times στην κατηγορία της μη λογοτεχνικής πεζογραφίας. Ο εκδοτικός οίκος Penguin Classics δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο μη λογοτεχνικό κλασικό έργο τους που καταφέρνει αυτήν τη διάκριση.

Κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου και είναι μια συλλογή από 12 βιογραφίες που περιγράφουν τη ζωή και την κυριαρχία του Ιουλίου Καίσαρα και των 11 πρώτων Ρωμαίων αυτοκρατόρων.

Wonderful to see Suetonius back in the bestseller list after 2,000 years.



Thank you to everyone who has helped him get there! pic.twitter.com/04lBrin1mz — Tom Holland (@holland_tom) February 22, 2025

Ο Χόλαντ αποδίδει τη διαχρονική αγάπη του κοινού για την ιστορία της αρχαίας Ρώμης σε διάφορους παράγοντες. Όπως επισημαίνει ήταν «πάντα» ο πολιτισμός με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Δύση. Η Βρετανία ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το αλφάβητό τους βασίζεται στο λατινικό. «Νιώθουμε ίσως πιο κοντά στους Ρωμαίους, απ' ό,τι στους Αιγύπτιους ή τους Ασσύριους» υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Σουητώνιος έγραψε το έργο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αδριανού. «Είναι γεμάτο σκάνδαλα με εξαιρετικές λεπτομέρειες και ψυχολογική οξυδέρκεια», συνεχίζει ο Χόλαντ και καταλήγει. «Έχει την ποιότητα μιας πολύ υψηλού επιπέδου κουτσομπολίστικης στήλης».

The Romans thought they were conquering in self-defence🤔 pic.twitter.com/1hyWZClm9b — The Rest Is History (@TheRestHistory) February 22, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.