Αρχαιολόγοι βρήκαν «εξωγήινο μέταλλο» 2.700 ετών σε αρχαία νεκροταφεία της Πολωνίας

Αρχαία κοσμήματα από μέταλλα που προήλθαν κυριολεκτικά από άλλο πλανήτη βρήκαν αρχαιολόγοι σε νεκροταφεία της αρχαιότητας στην Πολωνία

Κόσμημα

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν «εξωγήινο μέταλλο» θαμμένο σε αρχαίο νεκροταφείο στην Πολωνία.

Κόσμημα

Ειδικότερα βρέθηκαν τέσσερα αντικείμενα, τρία βραχιόλια και μια καρφίτσα, που περιείχαν ένα μεταλλικό σίδερο που έχει αντοπιστεί μόνο σε μετεωρίτες.

Τα κομμάτια ανασύρθηκαν από δύο νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που χρονολογούνται μεταξύ του 750 και 600 π.Χ., στη νότια Πολωνία.

Η ομάδα χρησιμοποίησε διαφορετικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων ακτίνων Χ για να κοιτάξει μέσα σε αντικείμενα και μια άλλη που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων για να δημιουργήσει εικόνες αντικειμένων υψηλής ανάλυσης, ώστε να αποσαφηνίσει τα στοιχεία που συνθέτουν τα αντικείμενα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις λιωμένου μεταλλεύματος και μετεωρικού σιδήρου που φαινόταν να προέρχονται από έναν ενιαίο διαστημικό βράχο.

efewwfwfw

Τα υψηλά επίπεδα νικελίου στο σίδερο υποδηλώνουν ότι το κόσμημα ήταν κατασκευασμένο από μετεωρίτη- αταξίτη που έχει φινίρισμα σαν καθρέφτη.

Οι ερευνητές είπαν επίσης ότι η ανάμειξη στο σίδηρο πιθανότατα έγινε σκόπιμα για να δημιουργηθούν σχέδια στα κομμάτια. 

Εάν η υπόθεση αυτή επαληθευθεί, τα τεχνουργήματα θα αποτελούν την παλαιότερη γνωστή εκδοχή σιδήρου με σχέδια.

Η χρήση πεσμένων μετεωριτών για αντικείμενα μόδας ήταν κοινή πρακτική πριν από χιλιάδες χρόνια, καθώς ένα παρόμοιο τεχνούργημα βρέθηκε στον τάφο του Τουταγχαμών

rrgegegergege

Πηγή: skai.gr

