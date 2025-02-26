Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν «εξωγήινο μέταλλο» θαμμένο σε αρχαίο νεκροταφείο στην Πολωνία.

Ειδικότερα βρέθηκαν τέσσερα αντικείμενα, τρία βραχιόλια και μια καρφίτσα, που περιείχαν ένα μεταλλικό σίδερο που έχει αντοπιστεί μόνο σε μετεωρίτες.

Τα κομμάτια ανασύρθηκαν από δύο νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που χρονολογούνται μεταξύ του 750 και 600 π.Χ., στη νότια Πολωνία.

Η ομάδα χρησιμοποίησε διαφορετικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων ακτίνων Χ για να κοιτάξει μέσα σε αντικείμενα και μια άλλη που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων για να δημιουργήσει εικόνες αντικειμένων υψηλής ανάλυσης, ώστε να αποσαφηνίσει τα στοιχεία που συνθέτουν τα αντικείμενα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις λιωμένου μεταλλεύματος και μετεωρικού σιδήρου που φαινόταν να προέρχονται από έναν ενιαίο διαστημικό βράχο.

Τα υψηλά επίπεδα νικελίου στο σίδερο υποδηλώνουν ότι το κόσμημα ήταν κατασκευασμένο από μετεωρίτη- αταξίτη που έχει φινίρισμα σαν καθρέφτη.

Οι ερευνητές είπαν επίσης ότι η ανάμειξη στο σίδηρο πιθανότατα έγινε σκόπιμα για να δημιουργηθούν σχέδια στα κομμάτια.

Εάν η υπόθεση αυτή επαληθευθεί, τα τεχνουργήματα θα αποτελούν την παλαιότερη γνωστή εκδοχή σιδήρου με σχέδια.

Η χρήση πεσμένων μετεωριτών για αντικείμενα μόδας ήταν κοινή πρακτική πριν από χιλιάδες χρόνια, καθώς ένα παρόμοιο τεχνούργημα βρέθηκε στον τάφο του Τουταγχαμών.

Πηγή: skai.gr

