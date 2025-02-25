Δημήτρης Υφαντής: Ο καλλιτέχνης που έκανε την απώλεια όρασης δύναμη!

Ποιος δεν έχει ακούσει το αργόσυρτο, βαθιά ερωτικό τραγούδι «Καίγομαι και Σιγολιώνω» από τα χείλη του Ηπειρώτη μουσικού και καλλιτέχνη Δημήτρη Υφαντή;

Μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία που έκανε την απώλεια όρασης δύναμη και συνεχίζει τη μουσική του διαδρομή παραμένοντας στα πατρογονικά του στα Ιωάννινα.

«Εγώ γεννήθηκα σε αυτόν τον τόπο. Εδώ στα Γιάννενα», αναφέρει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» εξηγώντας πως η σχέση του με τη μουσική προέκυψε από πολύ μικρή ηλικία καθώς ήταν κάτι που αγαπούσε και μάλιστα ο παππούς του, του είχε δωρίσει κι ένα μπουζούκι.

Τονίζει πως ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει ενεργός ακόμη κι αν ζει στην επαρχία, ακόμη κι αν έχει πρόβλημα υγείας.

«Αρκεί το μυαλό σου και η καρδιά σου να είναι ενεργή και να μην πάσχουν. Μπορείς να βρίσκεις πράγματα να κάνεις», εκτιμά.

Πηγή: skai.gr

