Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημήτρης Υφαντής: Ο Ηπειρώτης καλλιτέχνης που έκανε την απώλεια όρασης δύναμη!

O Δημήτρης Υφαντής, είναι ο Ηπειρώτης μουσικός που κάνοντας την απώλεια όρασης, δύναμη, διαπρέπει στη μουσική παραμένοντας στον τόπο του, τα Ιωάννινα

Δημήτρης Υφαντής: Ο καλλιτέχνης που έκανε την απώλεια όρασης δύναμη!

Ποιος δεν έχει ακούσει το αργόσυρτο, βαθιά ερωτικό τραγούδι «Καίγομαι και Σιγολιώνω» από τα χείλη του Ηπειρώτη μουσικού και καλλιτέχνη Δημήτρη Υφαντή;

Μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία που έκανε την απώλεια όρασης δύναμη και συνεχίζει τη μουσική του διαδρομή παραμένοντας στα πατρογονικά του στα Ιωάννινα.

«Εγώ γεννήθηκα σε αυτόν τον τόπο. Εδώ στα Γιάννενα», αναφέρει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» εξηγώντας πως η σχέση του με τη μουσική προέκυψε από πολύ μικρή ηλικία καθώς ήταν κάτι που αγαπούσε και μάλιστα ο παππούς του, του είχε δωρίσει κι ένα μπουζούκι.

Τονίζει πως ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει ενεργός ακόμη κι αν ζει στην επαρχία, ακόμη κι αν έχει πρόβλημα υγείας.

«Αρκεί το μυαλό σου και η καρδιά σου να είναι ενεργή και να μην πάσχουν. Μπορείς να βρίσκεις πράγματα να κάνεις», εκτιμά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα μουσική Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark