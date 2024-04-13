Ο Θάνος Μικρούτσικος μέσα από 6 δίσκους που άφησαν εποχή

Στις 13 Απριλίου 1947, πριν από 77 χρόνια στην Πάτρα, γεννήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος που έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικοσυνθέτες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, από μικρός καταπιανόταν με την μουσική και την ποίηση και πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως η βαθιά αυτή αγάπη θα γινόταν επάγγελμα. Η πρώτη του ολοκληρωμένη εμφάνιση στον κόσμο της ελληνικής δισκογραφίας έγινε το 1975, με τον δίσκο «Τα Πολιτικά Τραγούδια», δηλώνοντας έμμεσα από νωρίς, πως ήταν έντονα πολιτικοποιημένος.

Στο πέρας της καριέρας του πραγματοποιήσε αξιοθαύμαστες συνεργασίες με πολυάριθμους και σπουδαίους καλλιτέχνες και μεγάλους ποιητές. Χάρις Αλεξίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μητροπάνος, Μίλτος Πασχαλίδης και Χρήστος Θηβαίος, αποτελούν μερικά από τα ονόματα με τα οποία έγραψε ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του. Την στιγμή που θεωρούνταν αδύνατο να μελοποιηθούν κάποιοι ποιητές (όπως ο Καββαδίας), ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν εκείνος που πεισμωτικά κατάφερε να δώσει πνοή σε σημαντικά ποιήματα, επενδύοντας έτσι την μουσική κληρονομιά μας με λυρικά αριστουργήματα.

Με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του, θυμόμαστε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της δισκογραφικής του πορείας, αλλά και συνεργασίες που άφησαν εποχή.

Καντάτα για την Μακρόνησο/ Σπουδή σε Ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκι (1976)

Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν πάντοτε βαθιά πολιτικοποιημένος. Τις απόψεις, τις ιδεολογίες και τα πολιτικά μηνύματα που ασπαζόταν, δεν έχανε ευκαιρία να τα διοχετεύει τόσο στα τραγούδια, όσο και στο επαναστατικό ύφος της μουσικής που συνέθετε. Έτσι, μετά τον πρώτο δίσκο, τα Πολιτικά Τραγούδια, που είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στην τότε συντηρητική κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, κατέφτασε η Καντάτα για τη Μακρόνησο και η Σπουδή σε Ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκι. Στην Καντάτα, ο Μικρούτσικος επενδύει με την μουσική του σύνθεση την ριζοσπαστική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ενώ τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη. Οι σκληροπυρηνικοί fans θυμούνται και το απολαυστικό guest που έκανε ο Σάκης Μπουλάς στο τραγούδι «Ντικ», σε μια από τις πιο δυνατές και στιγμές του δίσκου.

«Η «Καντάτα για τη Μακρόνησο» είναι ένα έργο που δεν ανήκει μόνο στους δημιουργούς του. Ανήκει σε όσους αγωνίστηκαν και πάλεψαν μέσα από τις γραμμές του Κόμματος αλλά και δίπλα σ’ αυτό σε χρόνους ζοφερούς. Σε όσους εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και αντιστάθηκαν. Σε όσους πάλεψαν για μια δίκαιη κοινωνία», δήλωνε το 2018 σε συνέντευξή του στον Ριζοσπάστη.

Τροπάρια για Φονιάδες (1978)

Έναν χρόνο αργότερα, έρχονται τα Τροπάρια για Φονιάδες. Ένα πρωτότυπο και… «αιματηρό» εγχείρημα σε συνεργασία με τον Μάνο Ελευθερίου. Ένας εμβληματικός δίσκος στο πέρασμα του οποίου ξετυλίγεται η φρίκη πραγματικών εγκλημάτων. Δολοφονίες υπαρκτών προσώπων. Οι αιχμηροί στίχοι του ποιητή αντικατοπτρίζουν σχεδόν ανατριχιαστικά το σκοτάδι των φόνων, ενώ ο Μικρούτσικος δεν αποτυγχάνει για άλλη μια φορά να εκφράσει αυτά που αντιπροσωπεύει ο ποιητής και η ιδέα στο έπακρο. Πρόκειται για έναν αριστουργηματικό δίσκο, που συγκαταλέγεται αναμφίβολα στους καλύτερους και σημαντικότερους στην πολυετή καριέρα του συνθέτη.

