Κατά της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα τάσσεται η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Πολιτισμός 11:58, 07.12.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το στάτους κβο με τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο λειτουργεί και πρέπει να προστατευθεί, λέει η Μισέλ Ντόνελαν