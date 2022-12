ΗΠΑ: Πέθανε η δημοφιλής ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ

Η Κίρστι Άλεϊ πέθανε από καρκίνο που εντοπίστηκε πρόσφατα, ανακοίνωσαν τα παιδιά της σε μια ανάρτηση τους στο Twitter

Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 71 ετών, η δημοφιλής και βραβευμένη με δύο Έμμυ και μια Χρυσή Σφαίρα αμερικανίδα ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ.

Η Άλεϊ πέθανε από καρκίνο που εντοπίστηκε πρόσφατα, ανακοίνωσαν τα παιδιά της Τρου και Λίλι Πάρκερ σε ανάρτηση τους στο Twitter. Ο μάνατζέρ της, Ντόνοβαν Ντόχερτι, επιβεβαίωσε το θάνατό της με email του στο Associated Press.

«Όσο εμβληματική κι αν ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο εκπληκτική μητέρα και γιαγιά», αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση των παιδιών της.

Η Κίρστι Λουίζ Άλεϊ (Kirstie Louise Alley) γεννήθηκε στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας στις 12 Ιανουαρίου 1951. Η μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα της ήρθε το 1982 με τον ρόλο της Υποπλοίαρχου Σάαβικ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας "Star Trek II: The Wrath of Khan".

Η Άλεϊ έγινε όμως γνωστή για το ρόλο της ως Rebbeca Howe στην κωμική σειρά του NBC Cheers, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας το Βραβείο Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού το 1991. Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Θερινό σχολείο (1987), Φονική καταδίωξη (Shoot to Kill) (1988), Κοίτα ποιος μιλάει (1989) και τις δύο συνέχειες, Sibling Rivalry (1990), Μπερδέματα για δύο (It Takes Two - 1995), Διαλύοντας τον Χάρι (Deconstructing Harry) του Γούντι Άλεν (1997), και Drop-Dead Gorgeous (1999). Έλαβε το δεύτερό της βραβείο Έμμυ για τη δραματική τηλεταινία Η Μητέρα του Ντέιβιντ (David's Mother).

Από το 1997 έως το 2000 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του NBC Veronica's Closet, για την οποία έλαβε και άλλες υποψηφιότητες για Βραβεία Emmy και Χρυσές Σφαίρες. Στη δεκαετία του 2000, εμφανίστηκε σε ριάλιτι που περιστρεφόταν γύρω από τη ζωή της. Το 2013, επέστρεψε στην ηθοποιία στην βραχύβια τηλεοπτική κωμική σειρά με το όνομά της (Κίρστι), και το 2016, εντάχθηκε στη δεύτερη σεζόν της κωμωδίας τρόμου Scream Queens, παίζοντας το ρόλο της Ίνγκριντ Χόφελ (Ingrid Hoffel).

