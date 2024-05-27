Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει 1.500 δωρεάν θέσεις σε ανέργους στη γενική δοκιμή της δημοφιλέστατης όπερας του Τζάκομο Πουτσίνι «Τόσκα», την Παρασκευή 31 Μαΐου, στις 21.00 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Για ένατη χρονιά η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει τη δυνατότητα σε άνεργους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν δωρεάν μια εντυπωσιακή παραγωγή όπερας στο Ηρώδειο, με στόχο να κάνει τη λυρική τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Η «Τόσκα», ένα μοναδικό οπερατικό θρίλερ, είναι το κατεξοχήν έργο του κορυφαίου συνθέτη που ευθυγραμμίζεται στα ιδεώδη του βερισμού - του ιταλικού κινήματος του νατουραλισμού. Δίκαια μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, όπου τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από την άκρως υποβλητική μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι.

Την παραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί για τέσσερις παραστάσεις στις 1, 2, 6 και 11 Ιουνίου 2024 στο Ηρώδειο, διευθύνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός, ενώ η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ούγκο ντε 'Ανα. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει η Κατερίνα Πετσατώδη. Πρωταγωνιστούν σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι μονωδοί με διεθνή καταξίωση.

Η διανομή των δωρεάν εισιτηρίων για τη γενική δοκιμή της «Τόσκας» -με την επίδειξη δελτίου/βεβαίωσης ανεργίας και δελτίου ταυτότητας- θα γίνει έως εξαντλήσεως των εισιτηρίων στα Ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα / τηλ. κέντρο: 2130885700), την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, από τις 11.00 έως τις 20.00.

Σημειώνεται ότι ο κάθε κάτοχος δελτίου/βεβαίωσης ανεργίας μπορεί να πάρει έως και δύο εισιτήρια.

Λίγα λόγια για την Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι

Με τη δημοφιλέστατη Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι ανοίγει η Εθνική Λυρική Σκηνή το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 1, 2, 6 και 11 Ιουνίου 2024, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Ούγκο ντε Άνα και αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνας Πετσατώδη.

Η Τόσκα, ένα μοναδικό οπερετικό θρίλερ, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη. Από την ΕΛΣ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1942 στο Θερινό Θέατρο της πλατείας Κλαυθμώνος, με τη δεκαεννιάχρονη Μαρία Καλογεροπούλου (μετέπειτα Κάλλας) στον ομώνυμο ρόλο, και από τότε παρουσιάζεται πολύ συχνά μετά από ισχυρή απαίτηση του κοινού.

Σύνοψη

Η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπερας, είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευμένη, που ζηλεύει παθολογικά τον σύντροφό της. Ο βαρόνος Σκάρπια, ένας σκοτεινός άνδρας με απόλυτη εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των θυμάτων του. Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται ο εραστής και αγνός πατριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, όχι για τις ιδέες του, αλλά επειδή κατέχει την Τόσκα, την οποία ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή είναι καλά στημένη: απ' τις παγίδες του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.

Η αφηγηματική πλοκή της Τόσκας συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ανθρώπινα θεμελιώδη ζητήματα: τον έρωτα, τη ζήλια, τη διεστραμμένη λαγνεία, την πίστη στη φιλία. Και παρά το γεγονός ότι ο θάνατος σφραγίζει το έργο, εντούτοις η ουσία της πλοκής του έργου είναι ο αβίωτος διχασμός της ηρωίδας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εφιαλτικό δίλημμα.

Η Τόσκα του Ούγκο ντε Άνα -παραγωγή που πρωτοανέβηκε το 2012 στο Ηρώδειο- είναι συναρπαστική, δραματική και απολύτως συνεπής στο πνεύμα του συνθέτη, καθώς και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το λιμπρέτο. Τα εντυπωσιακά σκηνικά, ένας τεράστιος σταυρός με τον εσταυρωμένο, μια ιερή τράπεζα, ένα εργαστήρι ζωγραφικής πλαισιώνονται από θεαματικές προβολές μνημείων της Ρώμης, θρησκευτικών συμβόλων, αλλά και βίντεο που δίνουν μια κινηματογραφική διάσταση στην παραγωγή.

Για την Τόσκα η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή κορυφαίων πρωταγωνιστών της όπερας με διεθνή ακτινοβολία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να ακούσει τις σπουδαίες υψιφώνους Γεβγκένια Μουραβιέβα (1 & 6/6) και Τσέλια Κοστέα (2 & 11/6).

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Χωρίς αμφιβολία και όχι συμπτωματικά, η Τόσκα συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες όπερες του Πουτσίνι. Ο Πουτσίνι επιθυμούσε να συνθέσει μια μελωδική όπερα: ήθελε να δημιουργήσει μια μουσική που έρχεται από την καρδιά και μιλάει στην καρδιά. Ως προς αυτό, ο μουσικός εμφανίζεται αδιαχώριστος από τον «άνθρωπο του θεάτρου», όπως ο «μελωδιστής» δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον «συμφωνιστή». Στη μουσική του διακρίνεται με σαφήνεια ο χαρακτήρας των σκηνικών προσώπων, τα χρώματα και οι χειρονομίες των ερμηνευτών. Ο ίδιος έλεγε: «Κάνω θέατρο, οπτικοποιώ τη σκηνική δράση». Γι' αυτόν τον λόγο, περισσότερο από άλλα έργα του, η Τόσκα σηματοδοτεί το πέρασμα στο πεδίο του βερισμού (επιμονή σε ρεαλιστικές λεπτομέρειες, αναζήτηση των σκηνικών εφέ με έντονες αποχρώσεις, οξυμμένα συναισθήματα, όπως ο έρωτας, το μίσος, το πνεύμα θυσίας, η αγάπη για την πατρίδα…), περιλαμβάνοντας ακόμα και σκληρές, νοσηρές όψεις, καθώς επίσης αποσπασματικούς, φορτισμένους διαλόγους έντονης δραματικότητας. Η πολύ γνωστή υπόθεση, μια ιστορία παθιασμένου έρωτα ανάμεσα στη Φλόρια Τόσκα και τον Μάριο Καβαραντόσσι, έχει ως φόντο μια πολιτική κατάσταση στην οποία επικρατεί έξαρση των ιδανικών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης σε αντιδιαστολή προς τη δεσποτική και σκληρή εξουσία του Σκάρπια, ο οποίος με διαβολικό τρόπο καθορίζει μια ροή εξελίξεων που επιφέρει τον δικό του χαμό, την καταδίκη του εραστή της Τόσκας και τη θεαματική αυτοκτονία της ίδιας: «Ω, Σκάρπια, ενώπιον του Θεού!». -- Ούγκο Ντε Άνα

Συντελεστές

Όπερα * Αναβίωση

Τόσκα

Τζάκομο Πουτσίνι

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

1, 2, 6, 11 Ιουνίου 2024 * Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια: Ούγκο ντε Άνα

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Κατερίνα Πετσατώδη

Βιντεοπροβολές: Σέρτζιο Μετάλλι - Ideogamma SRL

Φωτισμοί: Βινίτσιο Κέλι

Αναβίωση φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Φλόρια Τόσκα: Γεβγκένια Μουραβιέβα (1 & 6/6) / Τσέλια Κοστέα (2 & 11/6)

Μάριο Καβαραντόσσι: Ρικκάρντο Μάσσι (1 & 6/6) / Καρλ Τάννερ (2 & 11/6)

Βαρόνος Σκάρπια: Τάσης Χριστογιαννόπουλος (1 & 6/6) / Γιάννης Γιαννίσης (2 & 11/6)

Τσέζαρε Αντζελόττι: Τάσος Αποστόλου

Νεωκόρος: Πέτρος Μαγουλάς

Σαρρόνε / Δεσμοφύλακας: Βαγγέλης Μανιάτης

Βοσκός: Εβίτα Χιώτη

Σπολέττα: Γιάννης Καλύβας

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Τιμές εισιτηρίων: €25, €45, €55, €60, €85, €100

Φοιτητικό, παιδικό: €15 / ΑΜΕΑ: €15

Προπώληση στα Ταμεία της ΕΛΣ (9.00-21.00 καθημερινά | 2130885700), τα εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και online στα aefestival.gr & more.com

Χορηγοί MYTILINEOS & EUROBANK

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

