Οι Γιορτές του Νότου επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2024 για πέμπτη χρονιά, με τέσσερις μουσικές βραδιές σε νέα, διαλεχτά σημεία και χωριά του Δήμου Μονεμβασίας.

Για πρώτη φορά, στάση στο μουσικό ταξίδι θα αποτελέσουν και τα Κύθηρα.

Στις 28 Ιουνίου, η Δανάη Μωραΐτη και η Χριστίνα Ψύχα, με ελληνόφωνα σύγχρονα και παραδοσιακά τραγούδια, θα δώσουν πνοή σε έναν από καιρό αφημένο και κρυφό κήπο, στη Νεάπολη Λακωνίας.

Στις 27 Ιουλίου, οι Electric Litany θα δημιουργήσουν ένα ονειρικό ηχοτοπίο, συνδυάζοντας post-rock, synthpop, νεοκλασική και ηλεκτρονική μουσική και πειραματικούς ήχους με το άγριο σκηνικό του Κάβο Μαλέα, κάτω από τα βράχια του αναρριχητικού πεδίου «Ζόμπολο», στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας.

Στις 18 Αυγούστου, τα Κιντέρια θα συνοδεύσουν με παραδοσιακές μουσικές το γλέντι του καλοκαιριού, κάτω από το φωτισμένο Κάστρο της Αγίας Παρασκευής, στο Μεσοχώρι.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) θα ερμηνεύσει αριστοτεχνικά παραδοσιακούς σκοπούς της Κρήτης, μετατρέποντας το κρητικό λαούτο σε κεντρικό μελωδικό όργανο, στην πρώτη συνεργασία της ΌΣΤΡΙΑ με το Σύλλογο ‘Πορτοκαλιά’ του Καραβά, στα Κύθηρα.

Το μουσικό φεστιβάλ «‘ΟΣΤΡΙΑ – Γιορτές του Νότου» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, συνεργατικό εγχείρημα από νέους που διαμένουν στα Βάτικα Λακωνίας, με βάση την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Θύμβρη.

«Η ΌΣΤΡΙΑ είναι το ανακάτεμα της ζωντανής μουσικής με τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά και με τους ανθρώπους του. Με τις Γιορτές του Νότου ανακαλύπτουμε νέους τρόπους μοιράσματος, συναναστροφής και ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα γνωριζόμαστε με τα χωριά-στολίδια της Νότιοανατολικής Λακωνίας.

Μέσα από πολιτιστικές δράσεις που αγκαλιάζουν το χθες και το σήμερα, οραματιζόμαστε το ζωντάνεμα της επαρχίας.» - η ομάδα της ΌΣΤΡΙΑ.

Οι Γιορτές του Νότου ξεκίνησαν οργανικά και αυθόρμητα το 2018 από μια παρέα νέων, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έφυγαν και επέστρεψαν στη Νεάπολη Λακωνίας.

Πραγματοποιήθηκαν με όρεξη και αγάπη το 2019, το 2022 και το 2023 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας και μεταξύ άλλων, έχουν φιλοξενήσει το Ross Daly, τους Γκιντίκι, τη Βουκολική Διαταραχή, τις Πλειάδες, τους Los Tre, τους Kooba Tercu και το Τρίο Κατάρα.

Για ακόμα μια χρονιά, λοιπόν, επιμένουμε πως στο μοίρασμα είναι το ταξίδι...

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΌΣΤΡΙΑ – Γιορτές του Νότου 2024:

28 Ιουνίου 2024

Δανάη Μωραΐτη & Χριστίνα Ψύχα

Κρυμμένος Κήπος, Νεάπολη

27 Ιουλίου 2024

Electric Litany

Αναρριχητικό Πεδίο «Ζόμπολο», Γεώπαρκο Αγίου Νικολάου

18 Αυγούστου 2024

Κιντέρια

Αγία Παρασκευή, Μεσοχώρι

14 Σεπτεμβρίου 2024

Ψαρογιώργης

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καραβά, Κύθηρα

