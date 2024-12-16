Λογαριασμός
Αύξηση 10,3% των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στους αρχαιολογικούς χώρους, καταγράφεται τον Αύγουστο του 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, μείωση των επισκεπτών κατά 3% 

Αύξηση 10,3% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, καθώς και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 0,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 13,8%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το 8μηνο παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 14,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 1,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 19,1% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, επίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται τον Αύγουστο του 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, μείωση των επισκεπτών κατά 3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 4,3% και των εισπράξεων κατά 2,1%.

Το 8μηνο παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 6,7% στους επισκέπτες, κατά 8,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 6,6% στις εισπράξεις.

Πηγή: skai.gr

