Αύξηση 10,3% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, καθώς και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 0,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 13,8%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το 8μηνο παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 14,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 1,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 19,1% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, επίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται τον Αύγουστο του 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, μείωση των επισκεπτών κατά 3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 4,3% και των εισπράξεων κατά 2,1%.

Το 8μηνο παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 6,7% στους επισκέπτες, κατά 8,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 6,6% στις εισπράξεις.

Πηγή: skai.gr

