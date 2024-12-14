Έγγραφα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη διάλυση των Beatles πωλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 9.000 λιρών

Έγγραφα που προσφέρουν πληροφορίες για τη διάλυση των Beatles πωλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 9.000 αγγλικών λιρών.

Τα δακτυλογραφημένα αντίγραφα εγγράφων, που είναι πάνω από 300 σελίδες, αγοράστηκαν από ιδιώτη συλλέκτη σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Συντάχθηκαν από τους συμβούλους και τους νομικούς εκπροσώπους των Beatles και ανακαλύφθηκαν σε ένα ντουλάπι, όπου ήταν αποθηκευμένα από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τον Dawsons Auctioneers.

Οι σελίδες περιλαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του συμβούλου των Beatles, νομικά έγγραφα και ένα αντίγραφο της αρχικής πράξης συνεργασίας του συγκροτήματος του 1967.

Υπήρχαν επίσης δέσμες εγγράφων που συνδέονται με τη νομική υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία ο Σερ Πολ ΜαΚάρτνεϊ στράφηκε εναντίον των άλλων τριών Beatles, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Σερ Ρίνγκο Σταρ και την Apple Corps, προκειμένου να λυθούν οι διαχειριστικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο συγκρότημα το 1970.

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε διαφωνήσει με τον διορισμό του Άλεν Κλάιν ως μάνατζερ τους μετά τον θάνατο του Μπράιαν Επστάιν το 1967.

Επίσης το 1970, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε ότι «δεν είχε μελλοντικά σχέδια να ηχογραφήσει ή να εμφανιστεί ξανά με τους Beatles ή να γράψει άλλη μουσική με τον Τζον».

Τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων καταγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν και τα δύο μέρη καθώς ξετυλίγονταν οι περίπλοκες υποθέσεις των Beatles και λεπτομερώς πολλές ερωτήσεις που έθεσαν οι νομικές ομάδες κατά τη διάρκεια πολυάριθμων συναντήσεων, όπως πότε αποχώρησε ο Πιτ Μπεστ από το συγκρότημα και εντάχθηκε ο Ρίνγκο Σταρ και πώς θα διαχειρίζονταν τις αυξανόμενες εντάσεις και τις διαμάχες μεταξύ των Beatles σχετικά με τα δικαιώματα ταινιών και τα κλιπ που χρησιμοποιούνταν για τα «Hey Jude», «Revolution», «Magical Mystery Tour».

Τα έγγραφα πωλήθηκαν σε δημοπρασία αναμνηστικών από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας που διοργανώθηκε από τον οίκο δημοπρασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.