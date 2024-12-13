Μενδώνη: Πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης

Ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ οι πόροι που διατίθενται ή θα διατεθούν μέσα στους επόμενους 18 μήνες για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης, τόνισε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στη διημερίδα για «Το Έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη κατά την τριετία 2022-2024».

Τη διημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα(Παρασκευή) και αύριο(Σάββατο) στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης, διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάζονται 36 ανακοινώσεις που αναδεικνύουν το έργο που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 2022- 2024 στους τομείς αποκατάστασης και συντήρησης αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων, σωστικών ανασκαφών, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίων έργων, συμπεριλαμβανομένου του μετρό Θεσσαλονίκης και της ίδρυσης νέων μουσειακών χώρων για την έκθεση των ευρημάτων του.

«Το έργο αυτό, για προφανείς λόγους, έχει επισκιαστεί επικοινωνιακά από την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως κατά την υλοποίηση του μετρό και την ίδρυση των νέων μουσειακών χώρων για την έκθεση των ευρημάτων του», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη, ωστόσο υπογράμμισε ότι «αποτελεί μέρος του ευρύτερου συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού με σκοπό να καταστεί τον σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας μοχλός ανάπτυξης προόδου και ευημερίας για το κοινωνικό σύστημα».

Σύμφωνα με την ίδια, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 35 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 54 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 24 έργα αφορούν το δήμο Θεσσαλονίκης και έχουν συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 44 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, είναι η ανάδειξη του μνημειακού πλούτου και του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντας, η συντήρηση των Παλαιολόγειων τοιχογραφιών στους Ναούς της Αγίας Αικατερίνης, του Άγιου Νικόλαου Ορφανού και του Προφήτη Ηλία, όπως επίσης τα έργα στην Αχειροποίητο, στην Παναγία Χαλκέων, στην Αγία Σοφία και στον αρχαιολογικό χώρο της βόρειας εισόδου του σταθμού μετρό Αγίας Σοφίας, καθώς και την αποκατάσταση των οθωμανικών μνημείων Μπέη Χαμάμ και του τεμένους Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ).

Μάλιστα, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν στο τέλος του 2025, έχουν ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό και την ένταξή τους με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027. «Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και σημαντικό νέο έργο που πρόκειται να ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι αυτό που αφορά στην ίδρυση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Με το έργο αυτό θα προχωρήσει περαιτέρω η διαμόρφωση του μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά με το οποίο στην πραγματικότητα αναζωογονείται ολόκληρη η δυτική Θεσσαλονίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ακόμα ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν ήδη εκδοθεί εννέα προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων οι τέσσερις, προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ, αφορούν σε εντελώς νέα έργα. «Μέχρι σήμερα στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας έχουν ενταχθεί 18 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 24 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 13 έργα (προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ) αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και πέντε έργα (10 εκατ. ευρώ) στον σύγχρονο πολιτισμό», ενώ τόνισε ότι συνολικά μέχρι σήμερα η αξία των ολοκληρωμένων έργων και δράσεων στον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 27,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ στη Θεσσαλονίκη κατά την τριετία 2022- 24 – Σκέψεις για ένα αστικό αρχαιολογικό πάρκο

Στα σημαντικότερα σημεία του έργου που υλοποίησαν την τελευταία τριετία, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των τριών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. «Από τα αναστηλωτικά μας έργα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν εκτελεστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, που είναι εμβληματικά μνημεία όπως ο Άγιος Ανδρέας στην Περιστερά, ο ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Χορτιάτη και το κτήριο Δ, ένα κτήριο μακεδονικής αρχιτεκτονικής το οποίο αποκαταστάθηκε και στο οποίο πλέον λειτουργεί και μία έκθεση με αντικείμενο τον Χορτιάτη σε όλες τις χρονικές περιόδους του», ανέφερε η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Μαρίζα Τσιάπαλη. «Τα δύο δικά μας έργα είναι ο στρατώνας Α3 στο μητροπολιτικό πάρκο δήμου Παύλου Μελά, το οποίο θα μετατραπεί σε μουσείο ευρημάτων του μετρό και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, όπου εκτελούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, με σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να υπάρχει σωστή ακουστική με στόχο την επαναφορά του κτηρίου στην αρχική του μορφή», σημείωσε η προϊσταμένη Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας Σοφία Χριστοφορίδου, λέγοντας πως και τα δύο είναι εντός χρονοδιαγράμματος, άρα θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Στα έργα που εκτελεί μεταξύ άλλων η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και τα οποία ενισχύουν και αναδεικνύουν το βυζαντινό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, στάθηκε η αναπληρώτρια προϊσταμένη της, Μπεττίνα Τσιγαρίδα, λέγοντας πως «όταν αυτά ολοκληρωθούν, ενδεχομένως να μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο αστικό αρχαιολογικό πάρκο». Η πρόταση αυτή βρήκε σύμφωνο τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, που απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση. «Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό μας κέντρο, στον άξονα Ροτόντα - Δημητρίου Γούναρη, τον άξονα της Αριστοτέλους, και τη διασύνδεσή τους με τα δεκάδες μνημεία», είπε ο κ. Αγγελούδης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «την έναρξη μιας κουβέντας της οποίας τα δεδομένα τώρα δρομολογούνται», καθώς θα πρέπει να ωριμάσει μελετητικά, να προβλεφθούν πεζοδρομήσεις κ.α.

Τα μουσεία που θα φιλοξενήσουν ευρήματα του μετρό

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε επίσης στα δύο μουσεία όπου θα φιλοξενηθούν οι αρχαιότητες οι οποίες αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες του μετρό. «Το πρώτο μουσείο είναι αυτό το οποίο θα εγκατασταθεί στο κτίριο στρατωνισμού Α3 του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Θα φιλοξενήσει στο εσωτερικό του κινητές αρχαιότητες και στον αύλειο χώρο του ορισμένα από τα μνημεία τα οποία αποσπάστηκαν και δεν μπορούσαν να επανατοποθετηθούν από διάφορες ανασκαφές, όπως τα κατάλοιπα της έπαυλης που ανασκάφηκε στην περιοχή του σταθμού της Αγίας Σοφίας».

Το δεύτερο είναι το μουσείο που δημιουργείται στο υφιστάμενο κτήριο του μετρό, στον σταθμό Σιντριβάνι εντός της πανεπιστημιούπολης (crossover), το οποίο έχει εμβαδό 6.000 τ.μ. και προορίζεται να λειτουργήσει ως μουσειακός χώρος έκθεσης και αποθήκευσης για τις αποσπασθείσες αρχαιότητες και για ένα μικρό μέρος από τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών του μετρό, που θα «αφηγούνται» την οικοδομική ιστορία και την πολεοδομική εξέλιξη 23 αιώνων της πόλης. «Είναι ένα απολύτως πρωτοποριακό και καινοτόμο στη σύλληψή του μουσείο, ολοκληρώνονται τις επόμενες εβδομάδες τα τεύχη δημοπράτησης και από κει και πέρα θα εξασφαλίσουμε το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε», κατέληξε η κ. Μενδώνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

