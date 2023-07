Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ιουλίου

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μια χορευτική περφόρμανς από τους ιδρυτές του θρυλικού PEARSONWIDRIG DANCETHEATER σε παγκόσμια πρεμιέρα

Η σημαντικότερη εικαστική έκθεση της 2023 Ελευσίς, σε επιμέλεια Κατερίνας Γρέγου, με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από 9 χώρες, ένα έργο της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ με έξι φωτιστικές εγκαταστάσεις και μία χορευτική περφόρμανς από τους ιδρυτές του θρυλικού PEARSONWIDRIG DANCETHEATER σε παγκόσμια πρεμιέρα, μία δράση παρακαταθήκης αφιερωμένη στον Αισχύλο, στη γενέτειρά του, την Ελευσίνα, με δύο μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, μια συναυλία και ένα θεωρητικό συμπόσιο, καθώς και πολλές ακόμα εκδηλώσεις.

Μυστήριο 89 Elefsina By Night | ΒΛΥΧΑ - Νεκροταφείο Πλοίων | Credit: John Kouskoutis

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 89 ΕLEFSINA BY NIGHT | 1 - 8 ΙΟΥΛ

1 - 7 ΙΟΥΛ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

7 - 8 IΟΥΛ | ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΩ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 68 ΣΤΑΛΚΕΡ | 1 ΙΟΥΛ – 27 ΑΥΓ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βιομηχανική Κληρονομιά: 1/7, 8/7, 17/7, 23/7, 30/7, 05/8, 27/8

Αρχαιολογία: 2/7, 9/7, 12/7, 20/7, 29/7, 6/8

Περιβάλλον: 7/7, 26/8

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 189 Μύθοι & Θρύλοι της Ελευσίνας | 3 - 17 ΙΟΥΛ

ARKOPOLIS

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 168 ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | | 3 – 5 & 21 - 23 ΙΟΥΛ

3 ΙΟΥΛ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 21.00: «Digger»

5 ΙΟΥΛ | Ανοικτό θέατρο Αγροκηπίου ΜΑΝΔΡΑ | 21.00: «2040»

21 ΙΟΥΛ | ΜΕΓΑΡΑ

17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά

21.00: «Eating Our Way to Extinction» – Πρεμιέρα

22 ΙΟΥΛ | ΜΑΝΔΡΑ

17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά

21.00: «Barricade» – Πρεμιέρα

23 ΙΟΥΛ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά

21.00: «Plastic Pioneers» – Πρεμιέρα

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 40 ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ | 5 - 15 ΙΟΥΛ 2o & 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 194 ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ | 5, 6 ΙΟΥΛ Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 93 ΞΥΛΙΚΙ – Post Scriptum (ΑΝΑΛΟΓΙΟ) | 6 ΙΟΥΛ

(σύνθετη δράση τέχνης)

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ MON AMOUR ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | 7 ΙΟΥΛ - 30 ΣΕΠ

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, X-BOWLING ART CENTER

Με την υποστήριξη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Στρατηγικός Συνεργάτης: Φεστιβάλ Αισχύλεια

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 128 CROWS | 11 & 12 ΙΟΥΛ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 135 TRUST IN PLAY_SCHOOL OF URBAN GAME DESIGN_ΤHE ELEFSINA CYCLES | 16 - 23 ΙΟΥΛ

OPEN PLAY DATE: 22 ΙΟΥΛ

2ο & 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 69 GREEKIES | 22 ΙΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 35 ΑΙΣΧΥΛΟΥ PROJECT | 15 - 30 ΙΟΥΛ

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

EΥΜΕΝΙΔΕΣ | 15, 16 ΙΟΥΛ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ: ΟΡΕΣΤΕΙΑ | 23 ΙΟΥΛ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΧΥΛΟ | 24 ΙΟΥΛ Χ-BOWLING ART CENTER

ΠΕΡΣΕΣ. Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών | 29, 30 ΙΟΥΛ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ 2022 NOVI SAD EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Η αγγλική έκδοση του προγράμματος Ιουλίου

Discover the detailed program for July!

The most important art exhibition of 2023 Eleusis, curated by Katerina Gregou, with the participation of 16 artists from 9 countries, a work by the internationally renowned lighting designer Eleftheria Deco with six lighting installations and a dance performance by the founders of the legendary PEARSONWIDRIG DANCETHEATER in a world premiere, a legacy project dedicated to Aeschylus, in his birthplace, Eleusis, with two major theatrical performances, a concert and a theoretical symposium, as well as many other events.

MYSTERY 89 ΕLEFSINA BY NIGHT | 1 - 8 JUL

LIGHTING INSTALLATIONS IN PUBLIC SPACE | 1 - 7 JUL

PERFORMANCE AT VLYCHA – SHIP GRAVEYARD | 7 - 8 JUL

MORE INFORMATION ABOUT THE PROJECT HERE

MYSTERY 68 STALKER | 1 JUL – 27 AUG

PUBLIC SPACE

Industrial Heritage: 1/7, 8/7, 17/7, 23/7, 30/7, 05/8, 27/8

Archaeology: 2/7, 9/7, 12/7, 20/7, 26/7, 29/7, 6/8

Environment: 7/7, 26/8

MYSTERY 189 Myths and Legends of Elefsina: The Mysteries of Clay – July | 3 - 17 JUL ARKOPOLIS

MYSTERY 168 MOBILE SOLAR CINEMA | 3 – 5 & 21 - 23 JUL

3 JUL | ASPROPYRGOS | 21.00: «Digger»

5 JUL | Agrokipiou Open Theatre | MANDRA |21.00: «2040»

21 JUL | MEGARA

17.30 - 20.30: Educational workshops for children

21.00: “Eating Our Way to Extinction” – Premiere

22 JUL | MANDRA

17.30 - 20.30: Educational workshops for children

21.00: “Barricade” – Premiere

23 JUL | ASPROPYRGOS

17.30 - 20.30: Educational workshops for children

21.00: “Plastic Pioneers” – Premiere

MYSTERY 40 ATTIKO SCHOOL OF ANCIENT GREEK DRAMA 5 - 15 JUL 2nd & 4th MIDDLE SCHOOL OF ELEFSINA

MYSTERY 194 | 5, 6 JUL LIGHTS OUT ON PRINGIPOS

THE ELEFSINA ASIA MINOR ASSOCIATION

3rd PRIMARY SCHOOL / ASIA MINOR NEIGHBOURHOOD

MYSTERY 93 XILÍKI (STAGED READING) | 6 JUL

OLD OIL MILL FACTORY PARKING

MYSTERY 3 ELEFSINA MON AMOUR IN SEARCH OF THE THIRD PARADISE | 7 JUL - 30 SEPT

ELEFSINA OLD OIL MILL FACTORY, X-BOWLING ART CENTER

MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION HERE

MYSTERY 128 CROWS | 11 & 12 JUL

LEONIDAS KANELLOPOULOS CULTURAL CENTER

MYSTERY 135 TRUST IN PLAY_SCHOOL OF URBAN GAME DESIGN_ΤHE ELEFSINA CYCLES | 16 - 23 JUL

OPEN PLAY DATE: 22 JUL

2nd & 4th MIDDLE SCHOOL OF ELEFSINA

MYSTERY 69 GREEKIES | 22 JUL

NIKOLAIDOU AND DRAGOUMI

MYSTERY 35 ΑESCHYLUS PROJECT | 15 - 30 JUL

EUMENIDES | 15, 16 JUL OLD OIL MILL FACTORY AMPHITHEATRE

IANNIS XENAKIS: ORESTEÏA | 23 JUL OLD OIL MILL FACTORY AMPHITHEATRE

CONFERENCE ON AESCHYLUS | 24 JUL Χ-BOWLING ART CENTER

