Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ιουλίου

Η σημαντικότερη εικαστική έκθεση της 2023 Ελευσίς, σε επιμέλεια Κατερίνας Γρέγου, με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από 9 χώρες, ένα έργο της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ με έξι φωτιστικές εγκαταστάσεις και μία χορευτική περφόρμανς από τους ιδρυτές του θρυλικού PEARSONWIDRIG DANCETHEATER σε παγκόσμια πρεμιέρα, μία δράση παρακαταθήκης αφιερωμένη στον Αισχύλο, στη γενέτειρά του, την Ελευσίνα, με δύο μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, μια συναυλία και ένα θεωρητικό συμπόσιο, καθώς και πολλές ακόμα εκδηλώσεις.
Μυστήριο 89 Elefsina By Night | ΒΛΥΧΑ - Νεκροταφείο Πλοίων | Credit: John Kouskoutis
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 89 ΕLEFSINA BY NIGHT | 1 - 8 ΙΟΥΛ
1 - 7 ΙΟΥΛ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
7 - 8 IΟΥΛ | ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΩ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 68 ΣΤΑΛΚΕΡ | 1 ΙΟΥΛ – 27 ΑΥΓ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Βιομηχανική Κληρονομιά: 1/7, 8/7, 17/7, 23/7, 30/7, 05/8, 27/8
Αρχαιολογία: 2/7, 9/7, 12/7, 20/7, 29/7, 6/8
Περιβάλλον: 7/7, 26/8
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 189 Μύθοι & Θρύλοι της Ελευσίνας | 3 - 17 ΙΟΥΛ
ARKOPOLIS
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 168 ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | | 3 – 5 & 21 - 23 ΙΟΥΛ
3 ΙΟΥΛ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 21.00: «Digger»
5 ΙΟΥΛ | Ανοικτό θέατρο Αγροκηπίου ΜΑΝΔΡΑ | 21.00: «2040»
21 ΙΟΥΛ | ΜΕΓΑΡΑ
17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά
21.00: «Eating Our Way to Extinction» – Πρεμιέρα
22 ΙΟΥΛ | ΜΑΝΔΡΑ
17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά
21.00: «Barricade» – Πρεμιέρα
23 ΙΟΥΛ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
17.30 - 20.30: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά
21.00: «Plastic Pioneers» – Πρεμιέρα
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 40 ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ | 5 - 15 ΙΟΥΛ 2o & 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 194 ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ | 5, 6 ΙΟΥΛ Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 93 ΞΥΛΙΚΙ – Post Scriptum (ΑΝΑΛΟΓΙΟ) | 6 ΙΟΥΛ
(σύνθετη δράση τέχνης)
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ MON AMOUR ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | 7 ΙΟΥΛ - 30 ΣΕΠ
ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, X-BOWLING ART CENTER
Με την υποστήριξη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
Στρατηγικός Συνεργάτης: Φεστιβάλ Αισχύλεια
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 128 CROWS | 11 & 12 ΙΟΥΛ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 135 TRUST IN PLAY_SCHOOL OF URBAN GAME DESIGN_ΤHE ELEFSINA CYCLES | 16 - 23 ΙΟΥΛ
OPEN PLAY DATE: 22 ΙΟΥΛ
2ο & 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 69 GREEKIES | 22 ΙΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ 35 ΑΙΣΧΥΛΟΥ PROJECT | 15 - 30 ΙΟΥΛ
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
EΥΜΕΝΙΔΕΣ | 15, 16 ΙΟΥΛ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ: ΟΡΕΣΤΕΙΑ | 23 ΙΟΥΛ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΧΥΛΟ | 24 ΙΟΥΛ Χ-BOWLING ART CENTER
ΠΕΡΣΕΣ. Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών | 29, 30 ΙΟΥΛ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ 2022 NOVI SAD EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
Η αγγλική έκδοση του προγράμματος Ιουλίου
Discover the detailed program for July!
The most important art exhibition of 2023 Eleusis, curated by Katerina Gregou, with the participation of 16 artists from 9 countries, a work by the internationally renowned lighting designer Eleftheria Deco with six lighting installations and a dance performance by the founders of the legendary PEARSONWIDRIG DANCETHEATER in a world premiere, a legacy project dedicated to Aeschylus, in his birthplace, Eleusis, with two major theatrical performances, a concert and a theoretical symposium, as well as many other events.
MYSTERY 89 ΕLEFSINA BY NIGHT | 1 - 8 JUL
LIGHTING INSTALLATIONS IN PUBLIC SPACE | 1 - 7 JUL
PERFORMANCE AT VLYCHA – SHIP GRAVEYARD | 7 - 8 JUL
MORE INFORMATION ABOUT THE PROJECT HERE
MYSTERY 68 STALKER | 1 JUL – 27 AUG
PUBLIC SPACE
Industrial Heritage: 1/7, 8/7, 17/7, 23/7, 30/7, 05/8, 27/8
Archaeology: 2/7, 9/7, 12/7, 20/7, 26/7, 29/7, 6/8
Environment: 7/7, 26/8
MYSTERY 189 Myths and Legends of Elefsina: The Mysteries of Clay – July | 3 - 17 JUL ARKOPOLIS
MYSTERY 168 MOBILE SOLAR CINEMA | 3 – 5 & 21 - 23 JUL
3 JUL | ASPROPYRGOS | 21.00: «Digger»
5 JUL | Agrokipiou Open Theatre | MANDRA |21.00: «2040»
21 JUL | MEGARA
17.30 - 20.30: Educational workshops for children
21.00: “Eating Our Way to Extinction” – Premiere
22 JUL | MANDRA
17.30 - 20.30: Educational workshops for children
21.00: “Barricade” – Premiere
23 JUL | ASPROPYRGOS
17.30 - 20.30: Educational workshops for children
21.00: “Plastic Pioneers” – Premiere
MYSTERY 40 ATTIKO SCHOOL OF ANCIENT GREEK DRAMA 5 - 15 JUL 2nd & 4th MIDDLE SCHOOL OF ELEFSINA
MYSTERY 194 | 5, 6 JUL LIGHTS OUT ON PRINGIPOS
THE ELEFSINA ASIA MINOR ASSOCIATION
3rd PRIMARY SCHOOL / ASIA MINOR NEIGHBOURHOOD
MYSTERY 93 XILÍKI (STAGED READING) | 6 JUL
OLD OIL MILL FACTORY PARKING
MYSTERY 3 ELEFSINA MON AMOUR IN SEARCH OF THE THIRD PARADISE | 7 JUL - 30 SEPT
ELEFSINA OLD OIL MILL FACTORY, X-BOWLING ART CENTER
MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION HERE
MYSTERY 128 CROWS | 11 & 12 JUL
LEONIDAS KANELLOPOULOS CULTURAL CENTER
MYSTERY 135 TRUST IN PLAY_SCHOOL OF URBAN GAME DESIGN_ΤHE ELEFSINA CYCLES | 16 - 23 JUL
OPEN PLAY DATE: 22 JUL
2nd & 4th MIDDLE SCHOOL OF ELEFSINA
MYSTERY 69 GREEKIES | 22 JUL
NIKOLAIDOU AND DRAGOUMI
MYSTERY 35 ΑESCHYLUS PROJECT | 15 - 30 JUL
EUMENIDES | 15, 16 JUL OLD OIL MILL FACTORY AMPHITHEATRE
IANNIS XENAKIS: ORESTEÏA | 23 JUL OLD OIL MILL FACTORY AMPHITHEATRE
CONFERENCE ON AESCHYLUS | 24 JUL Χ-BOWLING ART CENTER
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