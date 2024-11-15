Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Θέση υπέρ μιας «πραγματικά συναρπαστικής και καινοτόμου» απάντησης στο γρίφο του μέλλοντος των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο τάσσεται σε συνέντευξή του ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν.

«Κάτι έξω από το πλαίσιο... Ξεκινώ με την ιδέα πως όλα είναι δυνατά και θα αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα καθώς εξελίσσεται. Ας μην αρχίσουμε με την ιδέα ότι συγκεκριμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν», λέει στους Financial Times όταν ερωτάται τι πιστεύει για τα Γλυπτά.

Στην παρατήρηση ότι κάποιο σχέδιο πρέπει να υπάρχει, απαντά πως «τα σχέδια λαμβάνουν σχήμα» και ότι αρχικά πρέπει κανείς να υιοθετήσει κάποια αρχή για τις θέσεις του και για τη συζήτηση με την άλλη πλευρά. «Θα ήθελα να μιλώ περισσότερο για μια συνεργασία παρά να επιχειρηματολογώ περί ιδιοκτησίας», προσθέτει.

Συμπληρώνει, τέλος, ότι βρίσκει τον ανταγωνισμό επί θεμάτων περιοριστικό και ότι προτιμά να συμπράττει. «Αν είμαστε σοβαροί για τον κόσμο του παγκόσμιου πολιτισμού, θα πρέπει να εργαζόμαστε μαζί. Δεν έχω κάποια λύση αυτή καθ' αυτή, ούτε θα έπρεπε - είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Πηγή: skai.gr

