«2ND NATURE»: Εγκαινιάστηκε η έκθεση των Pieris.Architects

Παρουσία πολιτειακών παραγόντων, εκπροσώπων της αρχιτεκτονικής κοινότητας και του κλάδου των κατασκευών, καλλιτεχνών και πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης των Pieris.Architects «2nd Nature» στις 7 και στις 12 Νοεμβρίου 2024 στον πολυχώρο Ω2 του Ωδείου Αθηνών.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών Περιφέρειας Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής με Εστίαση στον Κίνδυνο (Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Μεταπτυχιακού ESG) δρ Ανδρέας Κουτούπης, ο αρχιτέκτονας και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Αλέξανδρος Ζώμας, ο αρχιτέκτονας Σταύρος Μαρτίνος καθώς και οι συντελεστές και επιμελητές της έκθεσης.

Τιμώντας την 50χρονη διαδρομή των Pieris.Architects, η έκθεση «2nd Nature» εστιάζει στη διαδρομή του βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου και την προσήλωσή του στη βιωσιμότητα, μέσα από επιλεγμένα έργα και εικαστικές εγκαταστάσεις.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών Περιφέρειας Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής με Εστίαση στον Κίνδυνο (Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Μεταπτυχιακού ESG) δρ Ανδρέας Κουτούπης, ο αρχιτέκτονας και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Αλέξανδρος Ζώμας, ο αρχιτέκτονας Σταύρος Μαρτίνος καθώς και οι συντελεστές και επιμελητές της έκθεσης.

Προηγούμενο Επόμενο

ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PIERIS.ARCHITECTS, «2ND NATURE»

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Μετά από μια περιήγηση-ξενάγηση στην έκθεση, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξήρε την δημιουργικότητα των Pieris.Architects και την επιδίωξή τους να δίνουν «το μήνυμα για μία βιώσιμη συνύπαρξη των ανθρώπων με το περιβάλλον». Υπογραμμίζοντας ότι η «2nd Nature» «είναι κάτι παραπάνω από μια έκθεση. Μεταφέρει πάρα πολλά μηνύματα μέσα σε έναν τόσο ξεχωριστό χώρο, σε ένα τόσο σημαντικό σημείο της Αθήνας», αναφέρθηκε στις μνήμες που «έρχονται και συναντούν το παρόν, αλλά συναντούν και το μέλλον» καθώς και στο «περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την ανάγκη να ζήσουμε με περισσότερο οξυγόνο στην Αθήνα, σε μια συζήτηση η οποία διαπερνά οριζόντια όλες τις υπόλοιπες μεγάλες συζητήσεις που κάνουμε εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης: «Η χώρα αυτή έχει ανθρώπους βαθιά δημιουργικούς και πάρα πολλές προοπτικές, αλλά η χώρα αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλα τα υπόλοιπα μεγάλα κράτη του κόσμου. Όσο λοιπόν προχωρά την οικονομική ανάπτυξη, ο στόχος είναι διπλός. Η ανάπτυξη αυτή να φτάνει στους πολίτες, στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να ονειρευτούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους σπίτι όπως ένα από αυτά τα πολύ ωραία σπίτια τα οποία είδαμε εδώ. Ο δεύτερος, όμως, στόχος είναι η ανάγκη να ζήσουμε με διαφορετικούς, βελτιωμένους όρους όλοι μαζί στα μεγάλα αστικά κέντρα γιατί η συζήτηση για την κλιματική κρίση δεν είναι πλέον καθόλου μακρινή».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας

«Να εμπιστευτούμε την επιστήμη, που μπορεί να είναι συνάμα και τέχνη, την αρχιτεκτονική» κάλεσε το κοινό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Μέσα από τον χαιρετισμό του στην «2nd Nature» σημείωσε πως «Σήμερα, που το οικιστικό περιβάλλον της χώρας μας έχει δομηθεί, εν πολλοίς, ερήμην των κανόνων της αρχιτεκτονικής, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ακολουθούνται οι αρχές της αειφορίας, τουλάχιστον σε ό,τι χτίζεται από εδώ και πέρα. Το ζητούμενο, δηλαδή, είναι να αναδειχθεί η ζωτική σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την αρχιτεκτονική, αλλά και με τη διακόσμηση (design). Η αρμονική συνύπαρξη της κατασκευής με το περιβάλλον είναι πλέον καθοριστική για τη βιωσιμότητα των έργων, αλλά και την ανθεκτικότητά τους. Για παράδειγμα, οι νέες κλιματολογικές συνθήκες αποτελούν σήμερα μια σημαντική μεταβλητή που λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη κατασκευής μιας δημόσιας υποδομής, όπως ένας δρόμος ή μια γέφυρα. Το ίδιο, όμως, ισχύει και στον σχεδιασμό μιας κατοικίας, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μια ορεινή ή παραθαλάσσια περιοχή, αλλά και σε μια πόλη. Χρειαζόμαστε κατασκευές περισσότερο γερές και λειτουργικές, αλλά και καλαίσθητες. Στην έκθεση “2nd Nature”, υπάρχουν πολλά εξαιρετικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι ο πολλαπλός στόχος είναι εφικτός».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος

Στην «αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης» αλλά και στην αξία των αστικών φυσικών οικοτόπων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών. Από το βήμα των εγκαινίων της έκθεσης ο Ελευθέριος Κοσμόπουλος ανακοίνωσε ότι «στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής είναι η ωρίμανση των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιοποίησης και αναβάθμισης της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, λειτουργικής αναβάθμισης, άθλησης και αναψυχής. Προκειμένου να επιλυθούν λειτουργικά προβλήματα, ζητήματα ασφάλειας και βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη επιρροές από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις αειφορικού σχεδιασμού, η Περιφέρεια Αττικής ανέθεσε τη σύνταξη σχετικής μελέτης στους Pieris.Architects, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους για την προσφορά τους στην επίτευξη του στόχου».

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δρ Ανδρέας Κουτούπης

«Οι Pieris.Architects έχουν καταφέρει να ερμηνεύσουν τη βιωσιμότητα όχι απλώς ως ένα τεχνικό ή διακοσμητικό χαρακτηριστικό, αλλά ως μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία που στοχεύει στην ψυχική και σωματική ευεξία των ανθρώπων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και στη δημιουργία χώρων που αγκαλιάζουν το φυσικό περιβάλλον» είπε ο δρ Ανδρέας Κουτούπης. Αναγνώρισε δε πως η «2nd Nature» «είναι ένα κάλεσμα προς όλους μας να ξανασκεφτούμε τις σχέσεις μας με το περιβάλλον και τον τρόπο που διαμορφώνουμε τους χώρους στους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε». Εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με τον ρόλο του Προέδρου του 1ου Μεταπτυχιακού ESG στην Ελλάδα, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής με Εστίαση στον Κίνδυνο δήλωσε πως «Η υποστήριξή μας στην έκθεση “2nd Nature” υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και καινοτόμων πρακτικών βιωσιμότητας, εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο αρχιτέκτονας και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Αλέξανδρος Ζώμας

Για τη σημασία της προβολής του αρχιτεκτονικού έργου στο ευρύτερο κοινό μίλησε ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Ζώμας εκπροσωπώντας το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. «Σήμερα διαπιστώνω ότι η έκθεση των Pieris.Architects έχει καταφέρει όχι μόνο αυτό, δηλαδή να μας παρουσιάσει 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα αρχιτεκτονικά δρώμενα, αλλά και πολλά περισσότερα. Από τη μία βλέπουμε τη δουλειά ενός γραφείου που μας προσκαλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τον χώρο, τον άνθρωπο και τη φύση. Από την άλλη, βλέπουμε πόσο τα όρια της δημιουργίας είναι διαπερατά και πόσο σημαντικό είναι ο διάλογος που επιχειρείται μέσα από συνέργειες, είτε αυτές είναι με τους συνεπιμελητές της έκθεσης είτε με light designers, τοπιοτέχνες, καλλιτέχνες. Οι “καλεσμένοι” των Pieris.Architects καταφέρνουν να δουν διαφορετικά την επίδραση της αρχιτεκτονικής και να προσφέρουν νέες οπτικές μέσα από τις οποίες η αρχιτεκτονική αποκτά μια πολυδιάστατη αντίληψη, που συνδέει, ανανεώνει και προσφέρει όραμα για το μέλλον».

Ο αρχιτέκτονας και επιμελητής κειμένων της έκθεσης Σταύρος Μαρτίνος

Ο Σταύρος Μαρτίνος εστίασε στη συνέχεια των ιδεών του αρχιτεκτονικού μοντερνισμού μέσα από διαδοχικές γενιές. «Κεντρική αναζήτηση των Pieris.Architects είναι “ο συντονισμός του αρχιτεκτονικού έργου με τους ρυθμούς της φύσης”. Αυτή η ιδέα βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού πολύ διαφορετικών, μεταξύ τους, κτιρίων, όπως το Ωδείο Αθηνών του Ιωάννη Δεσποτόπουλου –ένα σημαντικό κτίριο του ελληνικού μοντερνισμού σχεδιασμένο με αναλογίες που τεκμηριώνονται στα μαθηματικά της ανάπτυξης των φυσικών μορφών– αλλά και η διπλωματική εργασία του Κωνσταντίνου Πιερή από το 1971, όπου ένα ρυθμικό, ορθογωνικό κτίριο συντονίζεται με τις ημιτονοειδείς καμπύλες των κυματισμών της θάλασσας. Έργα της νεότερης γενιάς, όπως το The SPOT στην Πάτρα –το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου με τρισδιάστατη εκτύπωση– αξιοποιούν την τεχνολογία της πληροφορίας ώστε να διαχειρίζονται ακόμα πιο σύνθετες γεωμετρίες με ακόμα πιο οικολογικά υλικά. Καθοδηγούνται, όμως από τις ίδιες αρχές: πώς το αρχιτεκτονικό έργο παράγεται σαν να ήταν δημιούργημα της ίδιας της φύσης, ώστε να συντονίζεται, σε αισθητικό και συναισθηματικό επίπεδο, με τους ανθρώπους που θα το κατοικήσουν».

Ο Creative Director DpS Athens και συνεπιμελητής της «2nd Nature» Δημήτρης Παπάζογλου

Τις σκέψεις του για το εγχείρημα και τους Pieris.Architects μοιράστηκε ο επί χρόνια συνεργάτης τους designer, δημιουργικός διευθυντής της DpS Athens και συνεπιμελητής της «2nd Nature» Δημήτρης Παπάζογλου. Όπως δήλωσε: «αυτή η έκθεση δεν αποτελεί απλά μια παρουσίαση των εργασιών του γραφείου αλλά είναι η ίδια ένα αρχιτεκτονικό έργο. Η μεγάλη πρόκληση ήταν αφενός να επικοινωνήσουμε το ύφος, το ήθος και το πνεύμα της εταιρείας και αφετέρου να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε ένα περιεχόμενο, να εγκιβωτίσουμε ένα νέο χώρο μέσα σε έναν πολύ φορτισμένο αρχιτεκτονικά χώρο, στο εμβληματικό κτίριο του Ωδείου Αθηνών. Θεωρώ πολύ όμορφο το ότι οι Pieris.Architects επιλέγουν να γιορτάσουν τα 50 χρόνια διαδρομής τους παίρνοντας το ρίσκο να εκτεθούν. Γιατί αυτό είναι μία έκθεση».

Οι Pieris.Architects - Κωνσταντίνος, Στέλλα και Πιέρος Πιερής

Οικοδεσπότες της εκδήλωσης, οι Pieris.Architects καλωσόρισαν τους επισκέπτες της έκθεσης ξετυλίγοντας την ιστορία και τη φιλοσοφία του γραφείου.



Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία, που ταξίδεψε τους παρευρισκομένους στον χώρο και στον χρόνο, ο ιδρυτής και διευθυντής του γραφείου Κωνσταντίνος Πιερής, αναφέρθηκε στα τρία ορόσημα της επαγγελματικής του πορείας. Στη συνεργασία του με τον Παναγιώτη Σταυρινίδη στο αρχιτεκτονικό γραφείο Stavrinidis – Pieris στην Κύπρο, έως ότου η πορεία του διεκόπη βίαια με την τουρκική εισβολή. Στο νέο του ξεκίνημα στην Ελλάδα, αρχικά με μικρότερα έργα, αλλά πάντα με την εμπειρία μιας προηγμένης τεχνογνωσίας σε σχέση με τα μέχρι τότε αρχιτεκτονικά δεδομένα στη χώρα και την προσωπική του σφραγίδα. Και τελικά, στην είσοδο στο γραφείο των παιδιών του, Στέλλας και Πιέρου: «Η επιτυχία δεν ήρθε ως μετάδοση μιας “σκυτάλης” από τη μία γενιά στην άλλη, αλλά ως μια αρμονική σύζευξη και συνεργασία δύο γενιών. Μαζί, χαράξαμε ένα κοινό μονοπάτι δημιουργικότητας», τόνισε.



«Στην αρχιτεκτονική μας σχεδιάζουμε πάντα με γνώμονα το πώς ο χώρος επηρεάζει τις ανθρώπινες αισθήσεις και τα συναισθήματα» εξήγησε την προσέγγισή τους η δρ Στέλλα Πιερή. «Έχουμε δημιουργήσει τον όρο “οικοσυναίσθημα” για να περιγράψουμε το συναίσθημα που γεννιέται από την άμεση επαφή του ανθρώπου με τη φύση – μια επαφή που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε έργου μας. Αυτή η σύνδεση δεν είναι αποσπασματική· συνοδεύεται από μια σειρά επιστημονικά βασισμένων επιλογών, τόσο σε επίπεδο υλικών και τεχνολογίας όσο και βιοκλιματικού σχεδιασμού, με χρήση παθητικών και ενεργητικών συστημάτων που απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο περιβάλλον. Αγαπάμε τη φύση, θέλουμε να την προστατεύουμε, να τη διατηρήσουμε ζωντανή. Ωστόσο, κάθε φορά που χτίζουμε κάτι νέο, αναπόφευκτα επεμβαίνουμε σε αυτή… Στην έκθεση μας, παρουσιάζουμε αρχιτεκτονικές λύσεις, μέσα από υλοποιημένα αλλά και ανυλοποίητα αρχιτεκτονικά έργα, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι οι πόλεις και οι κοινωνίες μας θα παραμείνουν είναι βιώσιμες».



Την ευκαιρία να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον μας έθεσε ο εταίρος του γραφείου Πιέρος Πιερής. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν άμεση δράση, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα να γνωρίζει άνθιση, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης. Η ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο είναι τώρα», υποστήριξε. Και συνέχισε αναφέροντας πως «η βιώσιμη αρχιτεκτονική δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει όχι μόνο να αποκαθιστά, αλλά και να ενισχύει τα οικοσυστήματα. Για εμάς το κτίριο πρέπει να ενθαρρύνει και να εκπαιδεύει τον χρήστη να υιοθετήσει έναν οικολογικό τρόπο ζωής. Θέλουμε το κτίριο να λειτουργεί ως χώρος άνθισης της δημοκρατικής και συμπεριληπτικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη προσβασιμότητα και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη».

Η ΕΚΘΕΣΗ PIERIS.ARCHITECTS, «2nd NATURE»

Η έκθεση «2nd Nature» – σε συνεπιμέλεια των Pieris.Architects & της DpS Athens –, ερευνά τη συνάντηση τέχνης, αρχιτεκτονικής και βιωσιμότητας στο έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου Pieris.Architects. Λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο έως 18 Νοεμβρίου 2024 στον πολυχώρο Ω2 στο Ωδείο Αθηνών προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες.



«Αγκαλιάζοντας το απροσδόκητο» (Embracing the Unexpected), το κοινό «καταδύεται» σε μια εικαστική εγκατάσταση-«κήπο», καρπό συνεργασίας των Pieris.Architects και του αρχιτέκτονα τοπίου Κάρολου Χανικιάν (Greenways) και σε επιμέλεια φωτισμού του μηχανικού φωτισμού Γιώργου Σαμολαδόπουλου (Site Specific). Στις «Αντηχήσεις δομών» (Echoes of Structure) περιλαμβάνονται έργα μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων η βραβευμένη πρόταση για το Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο της Αττικής, το Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής, αλλά και το «The SPOT» που θα κατασκευαστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών με ουδέτερο ανθρακικό ισοζύγιο μέσω τρισδιάστατης ρομποτικής εκτύπωσης με σκυρόδεμα. Στα «Οπτικά Ημερολόγια» (Visual Diaries) αποτυπώνεται φωτογραφικά η διαδικασία της δουλειάς του γραφείου. Στη θεματική «Αγγίζοντας το περιβάλλον» (Softness of the Environments) παρουσιάζονται έργα των Pieris.Architects, υλοποιημένα και μη, που εντάσσονται αρμονικά τόσο σε αγροτικές περιοχές και νησιωτικά τοπία όσο και στον αστικό ιστό μέσα από την επανάχρηση. Τέλος, διάσπαρτα στον χώρο, στη θεματική με τίτλο «Πνοή» (Pnoé) αναπτύσσονται έργα τέχνης με την υπογραφή των Crina Arghirescu Rogard & Hartis, Todd Marschard, Roxane Revon, Thomas Van Noten και Pieris.Architects. Την έκθεση «ντύνουν» τα ηχοτοπία της Βίρνας Κούτλα. Τα πρότζεκτ των Pieris.Architects έχουν αποτυπωθεί μέσα από τον φακό του φωτογράφου Γαβριήλ Παπαδιώτη και η πορεία τους στο ντοκιμαντέρ του κινηματογραφιστή Γιάννη Μισουρίδη.



H «2nd Nature» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.



ΤΑ ΠΑΝΕΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PIERIS.ARCHITECTS, «2nd NATURE»



Στο πλαίσιο της έκθεσης «2nd Nature», δύο συζητήσεις με αρχιτέκτονες και στελέχη της βιομηχανίας των κατασκευαστικών υλικών έφεραν στο επίκεντρο του διαλόγου τις βιώσιμες πρακτικές, κερδίζοντας τη συμμετοχή ειδικού και μη κοινού.



Συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου η ιδρύτρια της COSMOS ESG & CSR Consulting Ήβη-Χαρά Δικαίου συντόνισε το πάνελ με θέμα «Συνέργειες στην κατασκευή και τον σχεδιασμό: Προωθώντας τον 17ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσω της Καινοτομίας και των Βιώσιμων Πρακτικών». Συμμετείχαν οι Στέλλα Πιέρη (Αρχιτέκτων και Εταίρος, Pieris.Architects), Βασίλης Κατερέλος (Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Holcim Group), Γιώργος Φυτιάνος (Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Alumil), Μαρίνα Λάτσα (Διευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου και Έρευνας & Ανάπτυξης & Sustainability Coordinator, Elval Colour) και Πάνος Ηλιόπουλος (Γενικός Διευθυντής, Marmyk Iliopoulos). Όπως επεσήμανε η δρ Στέλλα Πιερή «Ο 17ος στόχος ανάπτυξης βρίσκεται στον πυρήνα της διοργάνωσης της έκθεσης. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το γραφείο Pieris.Architects πληροί ήδη 8 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και εφαρμόζει στρατηγικές ESG, τις οποίες προτίθεται να δημοσιοποιήσει στο άμεσο μέλλον, παρόλο που δεν απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία».



Στις 13 Νοεμβρίου στο τραπέζι της συζήτησης μπήκαν οι «Ευκαιρίες και προκλήσεις στην επιτάχυνση της κυκλικής και βιώσιμης κατασκευής», με συντονιστή τον δημοσιογράφο και ιδρυτή του ypodomes.com Νίκο Καραγιάννη. Τοποθετήθηκαν σχετικά οι Πιέρος Πιερής (Αρχιτέκτων και Εταίρος, Pieris.Architects), Αλεξάνδρα Τόγια (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΟΑΝ-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), Ευαγγελία Γκλεζάκου (Senior Sustainability Manager, Dimand), Βασίλης Ιακώβου (Επικεφαλής Δραστηριότητας Σκυροδέματος, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim) και Ήβη-Χαρά Δικαίου (Ιδρύτρια, COSMOS ESG & CSR Consulting). Ο Πιέρος Πιερής τόνισε την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή νέων κτιρίων αλλά περιλαμβάνει και την επανάχρηση παλαιών. Υποστήριξε ότι η βιωσιμότητα ενός κτιρίου συνδέεται με το περιβάλλον όπου δημιουργείται και ανέφερε πως βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του γραφείου τους η ενσωμάτωση όλων των παραμέτρων – από την επανάχρηση και την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών έως τις πρακτικές ESG – έτσι ώστε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να συμβάλλει ουσιαστικά στην αειφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.