Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21– Μέρος Ε’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας και οι πολιτικοί, που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου, Αριστείδη Χατζή και Δήμητρα Κούκιου στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 10 Νοεμβρίου, ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον καθηγητή Φιλοσοφίας του Δικαίου και Θεωρίας των Θεσμών στο ΕΚΠΑ, Αριστείδη Χατζή αναλύουν την πολιτική σκηνή της Επανάστασης του 1821, εστιάζοντας στους ρόλους του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Ιωάννη Κωλέττη. Ο Μαυροκορδάτος, με διπλωματική δεινότητα, και ο Κωλέττης, με δυναμισμό και τόλμη, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη στήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων – Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας – στον αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία.

Μέσα από τις πολιτικές τους συμμαχίες, αντιπαλότητες και στρατηγικές κινήσεις, οι δύο ηγέτες άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν τις εσωτερικές συγκρούσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

