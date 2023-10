Αριστοτέλης Ωνάσης: 50 χρόνια επιχειρηματικής ιστορίας – Τα επιτεύγματα του Έλληνα μεγιστάνα Πολιτισμός 14:28, 10.10.2023 linkedin

Μια έκδοση για την πεντηκονταετή λειτουργία του πολυεθνικού επιχειρηματικού ομίλου Ωνάση που φωτίζει το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Αριστοτέλη Ωνάση