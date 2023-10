Mε την ταινία «Poor Things» του Λάνθιμου ανοίγει αυλαία το φεστιβάλ EnergaCamerimage Πολιτισμός 14:08, 10.10.2023 linkedin

Με την ταινία του Έλληνα δημιουργού που πήρε Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ανοίγει η αυλαία του 31ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ EnergaCamerimage