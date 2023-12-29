Andrei Tarkovsky: Σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου του 1986, πέθανε ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης

Σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου του 1986, απεβίωσε ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, Αντρέι Ταρκόφσκι. Μαζί με τον Σεργκέι Αϊζενστάιν, αποτέλεσε τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο του σοβιετικού σινεμά και θεωρείται άκρως σημαντικός για την παγκόσμια συνεισφορά του στην έβδομη τέχνη. Ποιος ήταν όμως αυτός ο δημιουργός;

Μια αναδρομή στη ζωή του…

Γεννήθηκε το 1932 στο Ζαβράγιε της Ρωσίας με πατέρα τον Αρσένι Ταρκόφσκι, γνωστό ποιητή της εποχής. Έλαβε λαμπρή μόρφωση πάνω στους τομείς της μουσικής, της γλυπτικής αλλά και των αραβικών. Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε και με την γεωλογία στην Σιβηρία. Ως πιο καλλιτεχνική φύση, δεν άργησε να εμπλακεί με τον κινηματογραφικό τομέα και το 1956 άρχισε να φοιτά στην κινηματογραφική σχολή της Μόσχας VGIK. Σπούδασε δίπλα στον μεγάλο σκηνοθέτη Μιχαήλ Ρομ ενώ συμμαθητή είχε τον Γεωργιανό Σεργκέι Παρατζάνωφ, ο οποίος χάρισε στο κοινό σπουδαία κινηματογραφικά αριστουργήματα στην μετέπειτα πορεία του.

Η πρώτη ταινία του Ταρκόφσκι είναι ουσιαστικά και η πτυχιακή του εργασία για την ολοκλήρωση της σχολής του το 1960. Είχε διάρκεια 46 λεπτών και ονομαζόταν «Ο Βιολιστής και ο Οδοστρωτήρας». Δύο χρόνια αργότερα, λαμβάνει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας με την ταινία «Τα Παιδικά Χρόνια του Ιβάν». Η επόμενη αναγνώριση έρχεται με την ταινία «Αντρέι Ρουμπλιόφ», την οποία ωστόσο απαγόρεψαν οι σοβιετικοί για δύο χρόνια καθώς καταπιάνεται με ένα χριστιανικό θέμα.

