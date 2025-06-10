Ανακαλύψτε όλα όσα θα δείτε στο Πεδίον του Άρεως την τρίτη (και τελευταία) εβδομάδα των Πλασμάτων, 10 με 15 Ιουνίου

Τα Plásmata 3, με έργα υβριδικά – ψηφιακά και αναλογικά – παραμένουν απλωμένα στο Πεδίον του Άρεως και μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε ξανά και ξανά, έως τις 15 Ιουνίου. Η τρίτη – και τελευταία – εβδομάδα της γιορτής Plásmata 3 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση φέρνουν στο Πεδίον του Άρεως και μια σειρά δράσεων: την υπνωτιστική περφόρμανς Approach 17. Opening του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois, μουσική, DJ sets και ζωντανές εκπομπές από το STEGI.RADIO, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, ανοιχτές συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, γεύσεις και ποτά από pop-up food spots και bars, περιηγήσεις ανάμεσα σε τοτέμ και αρχαίες πουφοκολόνες. Έχουν προστεθεί περισσότερες ημέρες και ώρες για τη μεθυστική performance του Yoann Bourgeois και dj sets στο STEGI.RADIO booth. Κι αν δεν έχετε περάσει ακόμα από το Food Corner – εκεί σας περιμένουν γεύσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.

25 έργα από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μας προσκαλούν σε μια αλλιώτικη εξερεύνηση στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης και σε έναν κόσμο όπου τα όρια πραγματικότητας και ψευδαίσθησης χάνονται, και το καθημερινό μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό.

Σηκώνεσαι ή πέφτεις; Η viral περφόρμανς Approach 17. Opening του Yoann Bourgeois –χορογράφου των Harry Styles, Coldplay και Selena Gomez– παρουσιάζεται από Τρίτη έως Κυριακή ώστε να μην τη χάσει κανείς. Mια λευκή σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. Πάνω της ένας άνδρας, ακούραστος, παλεύει να φτάσει κάπου. Πέφτει στο κενό και, αυτόματα, επανέρχεται, ανεβαίνει ξανά, πέφτει ξανά, σηκώνεται και πάλι. Μια άχαστη εμπειρία που συνδυάζει χορό, τσίρκο, ψευδαίσθηση και τη μουσική του Philip Glass, σε μια εφήμερη στιγμή απόλυτης ελευθερίας. Πόσο πραγματική είναι, τελικά, η πραγματικότητα που ζούμε;

Οι κινηματογραφικές προβολές στα Plásmata 3 ολοκληρώνονται με ένα μαγικό κινηματογραφικό δίπτυχο: Η θρυλική ταινία του Ιάπωνα δημιουργού Hayao Miyazaki «Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τοτόρο» προβάλλεται μαζί με το “The Eggregores’ Theory” του Ανδρέα Γατόπουλου τη Παρασκευή 13 Ιουνίου – μια ταινία φτιαγμένη εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, που φέτος απέσπασε το Onassis Film Award.

Η τρίτη εβδομάδα των συζητήσεων στα Plásmata 3 ανοίγει τον διάλογο με δύο επίκαιρες και καίριες θεματικές: την τέχνη στον δημόσιο χώρο τη Τρίτη 10 Ιουνίου και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην καλλιτεχνική δημιουργία τη Πέμπτη 12 Ιουνίου. Δύο ανοιχτές συζητήσεις που συνδέουν το ψηφιακό με το ανθρώπινο, την καθημερινή εμπειρία της πόλης με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία – μέσα από τη ματιά καλλιτεχνών, επιμελητών, ερευνητών και δημοσιογράφων.

Στην τρίτη – και τελευταία – εβδομάδα των Plásmata 3, το STEGI.RADIO συνεχίζει να δίνει ρυθμό στο πάρκο. Αυτή την εβδομάδα χορεύουμε στον ξέφρενο ρυθμό των Arsenal Mikebe από την Καμπάλα τη Δευτέρα 9 Ιουνίου, ανακαλύπτουμε σπάνιους και εξωτικούς ήχους από τις ατελείωτες συλλογές του Αδαμάντιου (Teranga Beat) και του Terra Exotica την Τετάρτη 11 Ιουνίου. Την Πέμπτη 12 Ιουνίου κάνουμε αναδρομή στην Παλαιστινιακή μουσική και κουλτούρα με τη μουσική ερευνήτρια Christina Hazboun, ενώ την Κυριακή 15 Ιουνίου, στο κλείσιμο της έκθεσης, χανόμαστε στους πειραματικούς χορευτικούς ήχους του Low Jack και παρακολούμε την εκρηκτική εμφάνιση της βασίλισσας του Jersey Club UNIIQU3.

Παράλληλα, «Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata 3» μεταμορφώνουν το Πεδίον του Άρεως σε μια ζωντανή πύλη προς τις γειτονιές γύρω από το πάρκο, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους. Στο πλαίσιο της δράσης, μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αποκτούν το δικό τους avatar (γνωστό και ως «Πλάσμα») – ένα φαντασιακό ψηφιακό alter ego, σχεδιασμένο με εργαλεία no-code.

Τέλος, με το Plásmata 3 App στο κινητό μας, έχουμε τον προσωπικό μας ξεναγό στα έργα της έκθεσης, τους καλλιτέχνες και το πρόγραμμα των δράσεων που ξεδιπλώνονται στο πάρκο — από κινηματογραφικές προβολές και DJ sets του STEGI.RADIO μέχρι ειδικές δράσεις που μεταμορφώνουν το Πεδίον του Άρεως σε ένα ζωντανό οικοσύστημα τέχνης. Η εφαρμογή προσφέρει μια φιλική και λειτουργική εμπειρία περιήγησης με ηχητική ξενάγηση στα έργα: στα ελληνικά με τη φωνή της Μαρίας Ναυπλιώτου και στα αγγλικά με τη φωνή της Ζωής Μυλωνά, προσφέροντας μια ευχάριστη εμπειρία και στους διεθνείς επισκέπτες της Αθήνας.

Τα Plásmata 3 είναι αλλόκοτα. Αλλά και αξιολάτρευτα. Τρυφερά και οικεία. Σε κάνουν να αναρωτιέσαι: Υπάρχουν; Υπήρξαν; Θα υπάρξουν; Και ίσως τελικά αυτό να μην έχει και τόση σημασία. Ελάτε στα Plásmata 3 να παίξουμε, δίχως να σκεφτόμαστε τι είναι κανονικό και τι όχι. Δεν χρειάζεται εισιτήριο. Μόνο φαντασία.

Αναλυτικές πληροφορίες

Plásmata 3 | Περφόρμανς

Ώρες και ημερομηνίες:

10, 14, 15 Ιουνίου | 19:30, 20:00, 20:30

11, 13 Ιουνίου | 19:00, 19:30, 20:00

12 Ιουνίου | 21:00, 21:30, 22:00

Plásmata 3 | Κινηματογράφος

Πόσο πραγματική είναι, τελικά, η πραγματικότητα που ζούμε;

Δύο κόσμοι – ένας φανταστικός και ένας αλγοριθμικός – συνομιλούν στο πάρκο.

Τετάρτη 11 Ιουνίου

20:15 | Προλογίζει η σκηνοθέτρια Δέσποινα Κούρτη

20:30 | “Numb” της Δέσποινας Κούρτη (Ελλάδα, 2024, 20΄)

20:50 | “Wasted Youth” των Αργύρη Παπαδημητρόπουλου & Jan Vogel (Ελλάδα, 2011, 122΄)

Παρασκευή 13 Ιουνίου

20:15 | Προλογίζει ο Andrea Gatopoulos

20:30 | “The Eggregores’ Theory” του Andrea Gatopoulos (Ιταλία, 2024, 15΄)

20:45 | «Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τοτόρο» του Hayao Miyazaki (Ιαπωνία, 1988, 86΄)

Plásmata 3 | Συζητήσεις

Η τρίτη εβδομάδα των συζητήσεων στα Plásmata 3 ανοίγει τον διάλογο με δύο επίκαιρες και καίριες θεματικές: την τέχνη στον δημόσιο χώρο και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην καλλιτεχνική δημιουργία. Δύο ανοιχτές συζητήσεις που συνδέουν το ψηφιακό με το ανθρώπινο, την καθημερινή εμπειρία της πόλης με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία – μέσα από τη ματιά καλλιτεχνών, επιμελητών, ερευνητών και δημοσιογράφων.

Τρίτη 10 Ιουνίου

19:00–21:00 | Deepfake, μια βόλτα στην άκρη του ψεύτικου

Πώς γίνεται το πρόσωπο ενός ανθρώπου σε κάποιο βίντεο, ή σε μια φωτογραφία, αντικαθίσταται από την εικόνα ενός άλλου και να μοιάζει αυθεντικό;

Μάκης Μαλαφέκας, συγγραφέας

Δημήτρης Μανιάτης, δημοσιογράφος

Πέμπτη 12 Ιουνίου

19:00–21:00 | Τι να σου κάνει κι η τέχνη; Συνυπάρχοντας στην Αθήνα

Πώς προσεγγίζουμε τον δημόσιο χώρο της πόλης μέσα από καλλιτεχνικές και επιμελητικές πρακτικές; Ποιος είναι ο ρόλος και η ευθύνη μας ως επαγγελματιών της τέχνης στο άνοιγμα αυτού του διαλόγου με τους συμπολίτες μας;

Μανώλης Αφολάνιο, μουσικός, περφόρμερ, μέλος του Anasa Cultural Center

Χρυσάνθη Κουμιανιάκη, εικαστικός, συνιδρύτρια του 3 137 artist-run space

Ειρήνη Λιναρδάκη, εικαστικός, public art project developer, Onassis ONX Member

Κωνσταντίνος Πίττας, αρχιτέκτονας, συγγραφέας

Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής του Τμήματος Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου Ωνάση, General Manager Plásmata 3

Συντονισμός: Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, επιμελήτρια, συνδιευθύντρια της Counterpoints Greece

Plásmata 3 | Μουσική

Στην τρίτη – και τελευταία – εβδομάδα των Plásmata 3, το STEGI.RADIO συνεχίζει να δίνει ρυθμό στο πάρκο. Γίνεται σημείο συνάντησης, πεδίο ακρόασης και χορού – με περισσότερους από 70 παραγωγούς και DJs, ζωντανές εμφανίσεις και μουσικές που ξεπερνούν είδη και σύνορα.

Χόρεψε στον ξέφρενο ρυθμό των Arsenal Mikebe από την Καμπάλα, ανακάλυψε σπάνιους και εξωτικούς ήχους από τις ατελείωτες συλλογές του Αδαμάντιου (Teranga Beat) και του Terra Exotica, κάνε μια βαθιά αναδρομή στην Παλαιστινιακή μουσική και κουλτούρα με τη μουσική ερευνήτρια Christina Hazboun, χάσου στους πειραματικούς χορευτικούς ήχους του Low Jack και παρακολούθησε την εκρηκτική εμφάνιση της βασίλισσας του Jersey Club UNIIQU3 στο κλείσιμο της έκθεσης.

Δευτέρα 9 Ιουνίου

19:00 – 19:30 | Gumboot Trio (Live), στο πλαίσιο του φεστιβάλ African Voices

19:30 – 21:30 | Kelenya Band (Live), στο πλαίσιο του φεστιβάλ African Voices

22:00 – 23:00 | Arsenal Mikebe (Ουγκάντα) (Live)

Τρίτη 10 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Ηλίας Πίτσιος (aka Dynamons)

20:00 – 21:00 | Γιάννης Ιασωνίδης

21:00 – 22:00 | Laura Vargas (Κολομβία)

22:00 – 23:00 | pink.wav

Τετάρτη 11 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Μάριος Βισβίκης (DJ set)

20:00 – 21:00 | Άννα-Μαρία Ράμμου (AMR) (DJ set)

21:00 – 22:00 | Αδαμάντιος (Teranga Beat)

22:00 – 23:00 | Terra Exotica

Πέμπτη 12 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Christina Hazboun (Listening Session) (Παλαιστίνη)

20:00 – 21:00 | Veil

21:00 – 22:00 | Kairo7000 (Αίγυπτος)

22:00 – 23:00 | Low Jack (Γαλλία)

Παρασκευή 13 Ιουνίου

STEGI.RADIO x Kiosk Radio

19:00 – 20:00 | PAPAIOANNOU

20:00 – 21:00 | Elisethere (Βέλγιο)

21:00 – 22:00 | VIELL

22:00 – 23:00 | Selmz (Γαλλία)

Σάββατο 14 Ιουνίου

STEGI.RADIO x Kiosk Radio

19:00 – 20:00 | iced lattina (Πορτογαλία)

20:00 – 21:00 | Tasos Stamou (DJ set)

21:00 – 22:00 | Pala10 (Βέλγιο)

22:00 – 23:00 | DJ Problemshttps://campaigns.sgt.gr/t/j-i-widlluy-l-tl/ (Γεωργία)

Κυριακή 15 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Stathis Kalatzis

20:00 – 21:30 | POLYXENE (Αυστρία)

21:30 – 23:00 | UNIIQU3 (ΗΠΑ)

Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata 3

Τα Plásmata 3 δεν είναι απλά μια έκθεση – είναι πολλά περισσότερα. Βγαίνουν έξω από τα όρια του πάρκου, τριγυρνούν στη γειτονιά, στηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις και ενδυναμώνουν τις κοινότητες.

Στο πλαίσιο της δράσης, μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αποκτούν το δικό τους avatar (γνωστό και ως «Πλάσμα») – ένα φαντασιακό ψηφιακό alter ego, σχεδιασμένο με εργαλεία no-code. Μέσα από μια υβριδική, φυσική και ψηφιακή διαδρομή, οι επισκέπτες της έκθεσης βγαίνουν από το πάρκο με στόχο να εξερευνήσουν τη γειτονιά γύρω από το Πεδίον του Άρεως και να ανακαλύψουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και τα «Πλάσματά» της.

Παράλληλα με τη phygital AR εμπειρία, μια σειρά εργαστηρίων AI & No-Code που απευθύνονται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γειτονιάς, μας μαθαίνει πώς να χρησιμοποιούμε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία, την ψηφιακή παρουσία και την εξωστρέφειά τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ



Τρίτη 10 Ιουνίου, 17:30 – 20:30 @ACE

Μίλα του και θα σε καταλάβει (ΙΙ)

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και πώς συνομιλώ με το AI (prompting) για τη δημιουργία του επιχειρηματικού πλάνου της επιχείρησής μου.

Ομιλητής: Μάριος Βλάχος, Found.ation

Τετάρτη 11 Ιουνίου, 17:30 – 19:30 @ACE

Ποια είναι η εικόνα της επιχείρησής σου; (Ι)

Γενικές αρχές ψηφιακής παρουσίας και ψηφιακού marketing για μικρές επιχειρήσεις.

Ομιλήτρια: Μάρα Δουκίδη, ACE – ΟΠΑ

Σάββατο 14 Ιουνίου, 15:00 – 19:00 @Rotunda

Ένα site χωρίς γραμμή κώδικα

Κατασκευή ιστοσελίδας χωρίς κώδικα συνομιλώντας με το ΑΙ (replit.com).

Ομιλητής: Μέλιος Κατσαμάκης

Σάββατο 21 Ιουνίου, 11:00 – 14:00 @Rotunda

Ποια είναι η εικόνα της επιχείρησής σου; (ΙΙ)

Γενικές αρχές ψηφιακής παρουσίας και ψηφιακού marketing για μικρές επιχειρήσεις.

Ομιλήτρια: Precious Obediah, Afrosocially

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΑCE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τροίας 2, Αθήνα).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (EDIH), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ>

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ>

Ανακάλυψε τα Plásmata 3 μέσα από την εφαρμογή Plásmata 3 App.

Η φετινή έκθεση της Στέγης στο Πεδίον του Άρεως αποκτά και ψηφιακή διάσταση. Με το Plásmata 3 App στο κινητό σου, έχεις τον προσωπικό σου ξεναγό στα έργα της έκθεσης, τους καλλιτέχνες και το πρόγραμμα των δράσεων που ξεδιπλώνονται στο πάρκο — από κινηματογραφικές προβολές και DJ sets του STEGI.RADIO μέχρι ειδικές δράσεις που μεταμορφώνουν το Πεδίον του Άρεως σε ένα ζωντανό οικοσύστημα τέχνης. Η εφαρμογή προσφέρει μια φιλική και λειτουργική εμπειρία περιήγησης με ηχητική ξενάγηση στα έργα: στα ελληνικά με τη φωνή της Μαρίας Ναυπλιώτου και στα αγγλικά με τη φωνή της Ζωής Μυλωνά, προσφέροντας μια ευχάριστη εμπειρία και στους διεθνείς επισκέπτες της Αθήνας.

Το Plásmata 3 App σε καλεί, επίσης, να γνωρίσεις τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής γύρω από το πάρκο, εμπλουτίζοντας την εμπειρία σου με τοπικές διαδρομές και ιστορίες.



