Το ντοκιμαντέρ «TAKIS.» ταξίδεψε στο Los Angeles Greek Film Festival

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ταινία ντοκιμαντέρ «TAKIS.», η οποία ταξίδεψε εκτός συνόρων, στο Λος Άντζελες, σε ένα από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά Φεστιβάλ, το Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF)! Το Σάββατο 31 Μαΐου, στα Landmark Theatres Sunset, παρουσιάστηκε η συναρπαστική ιστορία του Τάκη Προεστάκη και του καταφυγίου Takis Shelter, η οποία δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Μετά την πρεμιέρα της στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ταινία ντοκιμαντέρ που απέσπασε θετικά σχόλια για το ανθρωποκεντρικό της μήνυμα και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ακολούθησε το Los Angeles Greek Film Festival.

Εκεί, όπου επί 19 χρόνια επικεντρώνεται η προβολή ταινιών και σκηνοθετών από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάθε χρόνο, το LAGFF αποτελεί έναν πυλώνα πολιτισμού στο εξωτερικό, όπου σπουδαίες προσωπικότητες δίνουν το «παρών». Φέτος, μεταξύ άλλων, ήταν ο Κώστας Γαβράς στον οποίο απονεμήθηκε το ειδικό τιμητικό βραβείο.

Η ταινία ντοκιμαντέρ «Takis.» παρουσιάζει την ιστορία του Τάκη, πρώην ιδιοκτήτη ντίσκο, που θυσίασε τα πάντα για τη διάσωση αδέσποτων ζώων σε ένα ντοκιμαντέρ της Ελένης Αλαφούζου, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή και σενάριο της Άννας Ποδάρα.

Αφού πουλάει το νυχτερινό του κέντρο στην Ιεράπετρα, ο Τάκης βρίσκει κακοποιημένα σκυλιά σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζει να τα φροντίσει. Όσο περισσότερα αδέσποτα βρίσκει, τόσο περισσότερο ασχολείται. Η τοπική κοινωνία τον θεωρεί τρελό, η οικογένειά του τον πηγαίνει σε ψυχολόγο, οι ευθύνες του ολοένα και μεγαλώνουν μέχρι που… χρεωκοπεί. Και τότε, συμβαίνει ένα θαύμα!

Σήμερα, έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, από το οποίο έχουν σωθεί 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Η διάθεσή του να κάνει το καλό έχει δημιουργήσει φαινόμενο χιονοστιβάδας. Στα social media είναι viral σύμβολο ελπίδας που αγγίζει τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ενώ εθελοντές έρχονται να τον βοηθήσουν από όλα τα μέρη του πλανήτη. Καθώς σηκώνει το βάρος αυτής της ευθύνης, προκαλεί ταυτόχρονα απορία και ανακούφιση στην τοπική κοινότητα.

Ντοκιμαντέρ «Takis.»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρουμπής

Έρευνα-Σενάριο: Άννα Ποδάρα

Σκηνοθέτης πεδίου: Νικόλαος Ποττάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης

Ηχοληψία: Στυλιανός Κουπετώρης, Αριστείδης Στυλιανός

Πρωτότυπη Μουσική: Ερμής

Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Κάτσικας

Εκτέλεση παραγωγής: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ

Πηγή: skai.gr

