Στην 30η επέτειο του Rockwave Festival ο Διονύσης Σαββόπουλος μας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στις 14 Ιουνίου κάτω από τον έναστρο ουρανό του Terravibe.

Από αυτή τη γιορτή της ελληνικής μουσικής δε θα μπορούσε να λείψει ο συνεπέστερος εκπρόσωπος της γενιάς του, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης που θα εμφανιστεί ως guest στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλοu. Σε μια χειρονομία αναγνώρισης του ταλέντου και του ήθους του Αλκίνοου Ιωαννίδη, ο μέγας συνθέτης τον προσκαλεί στη σκηνή και εκείνος, αποδέχεται την τιμή και συμπράττει μαζί του. Ο δάσκαλος και ο συνεχιστής. Μαζί. Παρελθόν, παρόν και μέλλον σε μια αδιάκοπη ζωντανή συνέχεια.

Μια συναυλία που θα κινηματογραφηθεί ζωντανά, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τους επόμενους, να ενώνει για πάντα τις γραμμές του χρόνου.

Γιατί ο χρόνος ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.

Στις ενορχηστρώσεις, ο συγκλονιστικός μπασίστας, Γιώτης Κιουρτσόγλου, με τη συμβολή του καταπληκτικού πληκτρά, Μάξιμου Δράκου. Στα τύμπανα, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος και ένα «φράγμα» από χάλκινα πνευστά αποτελούμενο από τους: Δημήτρη Αγαθό, Αποστόλη Καλογιάννη, Θοδωρή Σούκερα.

Η εκλεκτή σύνθεση ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών νέων χαρισματικών καλλιτεχνών που χαράζουν ήδη το δικό τους μονοπάτι: η καθηλωτική Klavdia, η σαγηνευτική Alexandra Sieti και ο αριστοτεχνικός, Sakis Dovolis.

Η Klavdia είναι μια από τις πιο σημαντικές και αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς – μια ερμηνεύτρια με ψυχή, βάθος και ξεχωριστή σκηνική αύρα. Με ρίζες στον Πόντο και βλέμμα στραμμένο στον κόσμο, καθιερώθηκε με τις συνεργασίες της σε διαφορετικά μουσικά πεδία και φέτος κατέκτησε την 6η θέση στην Eurovision με την «Αστερομάτα» γεμίζοντας μας περηφάνια.

Η Alexandra Sieti είναι από εκείνες τις φωνές που δύσκολα ξεχνάς. Με αφετηρία τη soul και βλέμμα που αγκαλιάζει τη funk, τη rock και τη jazz, ανεβαίνει στη σκηνή με τη φυσικότητα και τη γοητευτική δύναμη μιας γεννημένης performer. Φέτος, μπαίνει στον κόσμο του Διονύση Σαββόπουλου για να φωτίσει τα τραγούδια του με το δικό της ξεχωριστό χρώμα.

Ο Sakis Dovolis είναι ένας αφοσιωμένος bluesman με καρδιά ροκ – από εκείνους που κουβαλούν στη φωνή και στην κιθάρα τους την ένταση της σκηνής και το πάθος της διαδρομής. Με πάνω από δέκα χρόνια πορείας στην ελληνική και ευρωπαϊκή blues/rock σκηνή, έχει στήσει τον δικό του ειλικρινή και ηλεκτρισμένο ήχο. Στο Rockwave Festival, φέρνει την ακατέργαστη ενέργεια μιας γενιάς που ξέρει να παίζει δυνατά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αποδεικνύει την αγέραστη νεότητά του δίνοντας χώρο και χρόνο στη νεότερη γενιά. Χωρίς ανασφάλειες και υπερβολές, με τη χαρακτηριστική ματιά του στέκεται μπροστά και δίπλα σε εμάς και αυτούς, που ελπίζουμε να συνεχίσουν το έργο του.

Το 1972 ο Διονύσης Σαββόπουλος δήλωνε «είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ». Το 2025 ο Έλλην που διαμόρφωσε το ροκ στη χώρα μας, μάς καλεί να ανταμώσουμε στο φεστιβάλ που το ανέδειξε: στο Rockwave Festival.

Συντελεστές (Με αλφαβητική σειρά)

Τραγουδούν:

Διονύσης Σαββόπουλος

Sakis Dovolis

Klavdia

Alexandra Sieti

Παίζουν:

Δημήτρης Αγαθός, τρομπέτα

Μάξιμος Δράκος, πιάνο, πλήκτρα

Καλλίστρατος Δρακόπουλος, τύμπανα

Αποστόλης Καλογιάννης, τρομπέτα

Γιώτης Κιουρτσόγλου, ενορχηστρώσεις/μπάσο

Γιώργος Μακρής, γκάιντα

Σάκης Ντοβόλης, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Θοδωρής Σούκερας, τρομπόνι

Ήχος: Γιάννης Τούντας | Ηλίας Καρούμπαλης

Φώτα: Περικλής Μαθιέλης | Φίλιππος Τρέπας

Project Management: Ελένη Καλέση

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η Προπώληση εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά στο: more.com

Δίκτυο more: Nova - Public - Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Ticket House στην Αθήνα: Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Κάθε Σάββατο 10:30 - 14:30

Music Corner: Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Ticket House στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 5) λειτουργεί: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο | 11:00 – 15:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 19 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 27,5 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 38,5 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 49,5 ευρώ

Προσβάσιμες Θέσεις / ΑμεΑ: 19 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης (για αυτοκίνητο)

Γενική είσοδος: 29 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 37,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 48,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 59,50 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης (για μοτοσυκλέτα)

Γενική είσοδος: 24 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 32,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 43,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 54,50 ευρώ

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025: Terra Vibe 43ο χλμ. Εθν. Οδός Αθηνών - Λαμίας, Μαλακάσα

Σάββατο 21 Ιουνίου 2025: Terra Republic Παράδρομος Εθν. Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Δ.Κ. Πύδνας

Μετακίνηση προς Terra Vibe (Μαλακάσα) από Αθήνα

Για τις συναυλίες του Rockwave Festival στο Terra Vibe, διατίθενται πακέτα εισιτηρίων που περιλαμβάνουν το εισιτήριο της συναυλίας και μεταφορά με λεωφορείο από και προς τον χώρο της εκδήλωσης. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο εισόδου χωρίς μετακίνηση, μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά μόνο το εισιτήριο μεταφοράς. Οι Αναχωρήσεις γίνονται από τον Σταθμό Λαρίσης προς Terra Vibe. Το πρώτο δρομολόγιο ξεκινά στις 15:30, ανά μία ώρα ενώ το τελευταίο δρομολόγιο για Terra Vibe στις 20:30. Επιστροφή: Αμέσως μετά τη λήξη των συναυλιών, από τον ίδιο χώρο.

Τα δρομολόγια οργανώνονται και εκτελούνται από την Apollon Buses.

