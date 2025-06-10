Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν έχει μόνο σπουδαίο παρελθόν αλλά και λαμπρό παρόν και μέλλον

«Κάποιος όταν σκέφτεται την Ελλάδα συνήθως φέρνει στο μυαλό του την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Δεν σκέφτονται τη σύγχρονη, τη μοντέρνα τέχνη. Πολλοί που θα επισκεφθούν αυτή την εφαρμογή θα συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα έχει σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον διευθυντή του πολιτιστικού ιδρύματος της Google Άμιτ Σουντ στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κατά την παρουσίαση σχετικής εφαρμογής μέσω της οποίας μπορεί κανείς να δει εκθέματα σύγχρονης τέχνης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο σπουδαίο παρελθόν αλλά και λαμπρό παρόν και μέλλον. «Αυτό το εργαλείο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας είναι εντυπωσιακό σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, σε επίπεδο δουλειάς σε ό,τι αφορά τους επιμελητές των εκθέσεων. Βλέπουμε όλα αυτά τα έργα τέχνης μέσα από αυτή την εφαρμογή. Μου αρέσει αυτή πτυχή της καλλιέργειας της εκπαίδευσης. Και βεβαίως αυτές οι εκθέσεις, αυτά τα έργα τέχνης αφηγούνται τις ιστορίες τους. Η Ελλάδα έγινε εργαστήριο πραγμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης και αυτό αντανακλάται και στην τέχνη», επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μέσα από την τεχνολογία μπορεί ο καλλιτέχνης να εκθέσει τη δουλειά του και πώς αυτή η πρωτοβουλία ξεπερνά τα τετριμμένα και είναι out of the box.

«Πρέπει να προστατεύουμε τα δικαιώματα των καλλιτεχνών σε έναν κόσμο που οι ψηφιακές εικόνες διαχέονται ανεξέλεγκτα. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ήδη τέχνη. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της τέχνης και πώς προσεγγίζουμε έναν κόσμο που αυτό που θεωρείται προνόμιο της ανθρώπινης φύσης δεν ισχύει πλέον. Αυτό θέτει βαθύτατα ηθικά ερωτήματα. Δεν είμαστε οι μόνοι στον πλανήτη που μπορούμε να δημιουργούμε τέχνη. Προς το παρόν το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αλλά θα αποτελέσει πρόκληση να το προσεγγίσουμε. Προς το παρόν να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι που έχουμε εξοπλίσει όλα τα σχολεία με διαδραστικούς πίνακες από την Ε' δημοτικού και πάνω. Θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό στο μάθημα των εικαστικών. Προσφέρουμε ένα τεράστιο εύρος επιμορφωτικών εργαλείων και προσβασιμότητας. Στην Ελλάδα βλέπουμε την τεχνολογία ως ευκαιρία να προωθηθεί η χώρα και η παραγωγικότητά της και να καλύψει το χαμένο έδαφος της κρίσης. Είναι μια ευκαιρία ιδίως στην παιδεία και την υγεία όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μετασχηματιστική», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυναμισμός που προκύπτει από μία χώρα με ενέργεια που την αισθάνεται κανείς και δίνει την ευκαιρία για νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

«Δείτε τον Παρθενώνα. Φαντάσου πώς θα δημιουργούσες, πώς θα συμπλήρωνες πράγματα που λείπουν. Δεν θα έπρεπε να λείπουν αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη περίσταση. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς τι υπήρχε. Αν είχαμε τα εργαλεία. Αυτή είναι μια ευκαιρία για την κοινότητα που εστιάζει στην τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιούμε αυτά εργαλεία για να έρθουν οι άνθρωποι να δουν τα μουσεία επί τόπου. Συνήθως οι άνθρωποι έχουν έναν λόγο για να έρθουν. Δεν έχουμε αρκετούς επισκέπτες που έρχονται για τον πολιτισμό. Έχουμε αρκετούς για το φυσικό κάλος και τον ήλιο. Έχουμε τόσα να κάνουμε, όχι μόνο το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και το αρχαιολογικό και άλλα ιδρύματα. Έχουμε σημαντικούς συλλέκτες νεότερης τέχνης», συνέχισε.

«Η δική μας κυβέρνηση έχει θεσπίσει μία ομάδα στο πρωθυπουργικό γραφείο για το πώς θα αυξήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη την παραγωγικότητα σε όλο το δημόσιο τομέα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενος στο χρόνο που περνάει κάποιος στην οθόνη σημείωσε επίσης ότι είναι υπέρ εφαρμογών που ρυθμίζουν το χρόνο και αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με την προσβασιμότητα είπε ότι υπάρχει μια μικρή γωνιά στην Ελλάδα όπου ο πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε αυτό και αναφέρθηκε στο Άγιο Όρος όπου δεν μπορούν να μπουν οι γυναίκες και μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούσε να εκτεθεί ο πολιτισμός της Αθωνικής Πολιτείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

