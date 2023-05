Άγιος Πολύευκτος: Ο 2ος μεγαλύτερος ναός μετά την Αγία Σοφία αποκαλύπτεται, σε ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο

Τα ερείπια του μεγαλειώδους ναού του Αγίου Πολυεύκτου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και χτίστηκε πριν από περίπου 1.500 χρόνια, αποκαλύπτονται σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει το πρακτορείο Ανατολή.



Οι ομάδες της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιούν ανασκαφές στους υπόγειους χώρους της εκκλησίας και οι τελευταίες ανακαλύψεις έχουν προστεθεί στον κατάλογο. Ο Ραχμί Ασάλ, διευθυντής της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων σημείωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η εκκλησία περιέχει μερικά από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα της Κωνσταντινούπολης, τα οποία έχουν πολύ σημαντικές διακοσμήσεις και αρχιτεκτονικές δομές.

