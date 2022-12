«When You Finish Saving the World»: Η ταινία εστιάζει στις διαφορές μητέρας και γιου

Η ταινία προσφέρει μία πολύ επίκαιρη ματιά και κριτική στις σημερινές οικογενειακές σχέσεις και στο πώς τελικά μπορούμε να γίνουμε ξένοι με τους ανθρώπους που έχουμε μοιραστεί μία ολόκληρη ζωή

Όταν βλέπεις στους τίτλους έναρξης μίας ταινίας το σήμα της Α24, ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος. Μπορεί, λοιπόν, τελευταία να μην είχαμε πολλά νέα για την ταινία του Jesse Eisenberg, ωστόσο χθες κυκλοφόρησε το trailer και μας προετοίμασε για κάτι πολύ καλό. Φυσικά, την συγκεκριμένη ιστορία σηκώνουν στις πλάτες τους η Julianne Moore και ο Finn Wolfhard σε ρόλο μητέρας και γιου.

Το When You Finish Saving the World είναι μία επίκαιρη coming-of-age ιστορία

Στην ταινία συναντάμε την Evelyn και τον γιο της Ziggy. H Evelyn εργάζεται σε ένα κέντρο όπου βοηθά οικογένειες που έχουν ανάγκη. Από την άλλη ο Ziggy διανύει την εφηβεία του και έχει βουτήξει στον δικό του κόσμο και σε όλα όσα τον απασχολούν. Αγαπά τη μουσική και προσπαθεί να εντυπωσιάσει με κάθε τρόπο το crush του, τη Lila, χωρίς πάντοτε να το καταφέρνει. Πιστεύει μάλιστα πως αν καταφέρει να γίνει διάσημος στο ίντερνετ μέσα από τη μουσική και τα live-stream του, τότε θα έχει λύσει και όλα όσα τον απασχολούν.

Κι ενώ ο Ziggy είναι χαμένος στις σκέψεις του, η μητέρα του δεν κάνει καμία προσπάθεια να κατανοήσει τον κόσμο του γιου της. Διακόπτει διαρκώς τα live του στο ίντερνετ και δεν έχει καμία ιδέα για το πόσο καλός είναι ο γιος της στη μουσική. Φυσικά, στο ίδιο σκηνικό βρίσκεται και ο πατέρας του Ziggy, συνήθως ως ένας αμέτοχος θεατής. Ακόμη και ο ίδιος αισθάνεται πως δεν ανήκει πια σε αυτή την οικογένεια, καθώς οι άλλοι φαίνεται να έχουν τραβήξει ο καθένας τον δικό του δρόμο.

Η ταινία εστιάζει στις διαφορές μητέρας και γιου

Πολύ περισσότερο αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να έρθουν και οι δύο πλευρές πιο κοντά με μεγαλύτερη κατανόηση και να αφήσουν έστω και για λίγο πίσω τους ίδιους τους εαυτούς τους. Αυτό φυσικά για ένα παιδί στην εφηβεία ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Είναι όμως τελικά αυτά τα παιδιά που αναλαμβάνουν τον ρόλο του ενήλικα μέσα σε μία σχέση και την κάνουν να προχωρήσει παρακάτω.

