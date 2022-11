«The Big 4»: Η νέα κωμωδία δράσης του Netflix έρχεται από την Ινδονησία - Δείτε video

Το «The Big 4» αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στο Netflix στις 15 Δεκεμβρίου

Μπορεί στη χώρα μας να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, ωστόσο η κινηματογραφική παραγωγή της Ινδονησίας είναι ιδιαίτερα πλούσια και πολυποίκιλη. Φέτος τον Δεκέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία νέα προσεγμένη παραγωγή στην πλατφόρμα του Netflix, με τίτλο The Big 4. Πρόκειται για μία νέα κωμωδία, γεμάτη δράση και γέλιο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις αμερικανικές ταινίες δράσεις που έχεις δει έως σήμερα.

Στο The Big 4 γνωρίζουμε 4 πρώην επαγγελματίες δολοφόνους

Είναι το Δόλωμα, η Σκληρή Τύπισσα, ο Ελεύθερος Σκοπευτής και ο Αρχηγός. Η ομάδα έχει πρόσφατα αφήσει πίσω της το σκοτεινό παρελθόν της και έχει αποφασίσει να κάνει μία νέα αρχή στη ζωή της. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιό τους. Παράλληλα, γνωρίζουμε την Dina, μία αστυνομικό η οποία μόλις έχει μάθει ότι δολοφονήθηκε ο πατέρας της.

Η Dina αποφασίζει έτσι να ξεκινήσει μία εξονυχιστική έρευνα για να βρει τον δολοφόνο του πατέρα της και να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολύ γρήγορα ανακαλύπτει πως ο πατέρας της ήταν ο Μέντορας των τεσσάτων προαναφερθέντων δολοφόνων. Έτσι ομάδα καλείται να αναλάβει και πάλι δράση και να ανακαλύψει την αλήθεια για τον άνθρωπο που τους έμαθε τα πάντα στη δουλειά τους.

Μία ταινία με πολύ χιούμορ και εξαιρετικές «χορογραφίες»

Στην προσπάθειά τους να βρουν την αλήθεια, φυσικά δεν λείπουν και τα ευτράπελα. Όπως και στην πρόσφατη ταινία Everything, Everywhere, All at Once, έτσι κι εδώ, κάθε σκηνή δράσης έχει χορογραφηθεί, σκηνοθετηθεί και γυριστεί με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Ολόκληρη η ταινία γυρίστηκε στην Ινδονησία και είναι μόλις η δεύτερη ταινία της χώρας που βρίσκει τον δρόμο της για την πλατφόρμα του Netflix. O σκηνοθέτης Timo Tjahjanto θεωρείται μάλιστα ένας από τους πιο ταλαντούχους παγκοσμίως, ενώ το καστ του απαρτίζεται από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφίας της χώρας.

Πηγή: skai.gr

