Gotham Awards: Η ταινία «Everything Everywhere All At Once» θριάμβευσε στα φετινά βραβεία

Τα βραβεία Gotham αποτελούν και μια ανεπίσημη έναρξη για τα βραβεία Όσκαρ που πραγματοποιούνται τον Μάρτιο

Η απίστευτη περιπέτεια «Everything Everywhere All At Once» («Τα Πάντα Ολα») κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και καλύτερου Β' ρόλου στα 32α βραβεία Gotham που πραγματοποιήθηκαν στο «Cipriani Wall Street» ενισχύοντας τις ελπίδες για τα φετινά Οσκαρ, σύμφωνα με το AP.

Το Βραβείο Καλύτερου Β' Ρόλου απέσπασε για την ερμηνεία του ο ηθοποιός Τζόναθαν Κι Κουάν, ένας από τους πρωταγωνιστές του «Indiana Jones» που επέστρεψε στην υποκριτική. «Πέρυσι τέτοια εποχή, το μόνο που ήλπιζα ήταν μια δουλειά», δήλωσε συγκινημένος ο Κουάν, ο οποίος είχε σχεδόν εγκαταλείψει την υποκριτική πριν πάρει το ρόλο του στην ταινία. «Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία».

Τα βραβεία Gotham, που διοργανώνονται κάθε χρόνο και αποτελούν μια γιορτή στο κέντρο της Νέας Υόρκης για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, αποτελούν και μια ανεπίσημη έναρξη για τα βραβεία Όσκαρ που πραγματοποιούνται τον Μάρτιο.

Με προϋπολογισμό μόλις 14 εκατομμύριων δολαρίων, η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο. Απέφερε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έχοντας ευρεία αποδοχή τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς για τη φαντασία, τα οπτικά εφέ, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, και τις ερμηνείες των ηθοποιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.