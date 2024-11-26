Βραβεία Όσκαρ: Πώς ψηφίζει το κοινό την καλύτερη ταινία

Το 2025, η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ και ήδη πολλές ταινίες έχουν ξεχωρίσει ως φαβορί. Αλλά, ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποιων μία ταινία κερδίζει το πολυπόθητο αγαλματάκι;

Οι ψηφοφόροι των Όσκαρ φαίνεται στατιστικά και παραδοσιακά ότι ευνοούν τις μεγαλύτερης διάρκειας ταινίες, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter (THR).

Οι πιο διάσημες κατηγορίες Όσκαρ συνδέονται με τη μεγαλύτερη διάρκεια ταινίας. Ιστορικά και πολεμικά έπη και βιογραφίες σύνθετων χαρακτήρων είναι οι τύποι ταινιών που συνήθως χαρακτηρίζονται ως «δολώματα για Όσκαρ» που συχνά απαιτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την προσοχή των θεατών.

Το 2010, την πρώτη φορά που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ 10 ταινίες, οι μισές από αυτές δεν ξεπερνούσαν σε διάρκεια την 1 ώρα και τα 50 λεπτά. Το 2024, οι περισσότερες από υποψήφιες ταινίες ήταν διάρκειας δύο ωρών και περισσότερο.

Ενδεικτικά, στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2024, το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας» κέρδισε η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν με διάρκεια τρείς ώρες. Το 1998, το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία «Titanic» του Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος ξεπέρασε τη διάρκεια του Oppenheimer κατά 14 λεπτά.

Γιατί η μεγάλη διάρκεια δεν κουράζει το κοινό

Η ταινία The Irishman πριν από πέντε χρόνια είχε διάρκεια 3, 5 ωρών. Φέτος κυκλοφόρησε η ταινία The Brutalist 3 ωρών και 35 λεπτών.

Γενικά, οι περισσότερες ταινίες στη λίστα των 10 καλύτερων ταινιών στο Feinberg Forecast του THR είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών και 10 λεπτών, με τρεις (Dune: Part Two, Wicked και The Brutalist) να έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο ώρες και 40 λεπτά.

Η διάρκεια στα κινηματογραφικά έργα συνδέεται με τον αυξανόμενο αριθμό ταινιών ανεξάρτητης προέλευσης, χωρίς τις εκτιμήσεις της αγοράς να ενσωματώνονται στην παραγωγή τους.

Επίσης αποδίδεται στον παράγοντα streaming.

Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία τόσο πολύ για τη διάρκεια, αν γνωρίζεις ότι οι θεατές μπορούν απλώς να σταματήσουν και να επιστρέψουν αργότερα – κάτι που πολλοί έκαναν για το δράμα του Μάρτιν Σκορτσέζε The Irishman πριν από πέντε χρόνια - και μπορεί να το κάνουν επίσης φέτος για τη διάρκειας δύο ωρών και 10 λεπτών ταινία Emilia Pérez, σημειώνεται στο άρθρο.

«Καμία κακή ταινία δεν είναι αρκετά σύντομη, αλλά οποιαδήποτε μεγάλη ταινία εξ ορισμού πρέπει να είναι καλή», επισημαίνεται καταλήγοντας στο άρθρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.