Η Γαλλία επέστρεψε από την... καταιγίδα και καθάρισε εύκολα το Ιράκ

Η Γαλλία δεν πτοήθηκε ούτε από την καταιγίδα ούτε από τη δίωρη διακοπή στη Φιλαδέλφεια, επικράτησε 3-0 του Ιράκ και με το «δύο στα δύο» στον 9ο όμιλο έγινε η πρώτη ομάδα του γκρουπ που εξασφάλισε την παρουσία της στους «32» του Μουντιάλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, έφτασε τα 16 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης.

Εκπληκτικό ματς και από τους Ντεμπελέ (γκολ και ασίστ) και Ολίσε (δύο ασίστ), οι οποίοι μαζί με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης έκρυβαν την μπάλα.

Το ματς:

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έβαλε από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο, καθώς στο 14ο λεπτό, ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το παιχνίδι, όμως, δεν κύλησε φυσιολογικά. Με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι κεραυνοί που πλησίαζαν τη Φιλαδέλφεια ενεργοποίησαν το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας, με το παιχνίδι να διακόπτεται, τους φιλάθλους να αποχωρούν από τις εξέδρες και τις δύο ομάδες να περιμένουν για περισσότερο από δύο ώρες στα αποδυτήρια μέχρι να δοθεί το «πράσινο φως» για την επανέναρξη.

Το Ιράκ επέστρεψε πιο αργά... πνευματικά. Μόλις τρία λεπτά μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους, μια τραγική εκτέλεση άουτ έδωσε στον Ντεμπελέ την ευκαιρία να κλέψει την μπάλα και να τη στρώσει στον Εμπαπέ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει σε κενή εστία. Το 2-0 ήταν γεγονός και ο Γάλλος σταρ έφτασε τα 16 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, πιάνοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι.

Οι «τρικολόρ» δεν είχαν διάθεση να κατεβάσουν ταχύτητα. Ο Ολίσε άγγιξε το γκολ με μια υπέροχη λόμπα που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, όμως στο 66' πήρε το... αίμα του πίσω, βρίσκοντας τον Ντεμπελέ, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το τελικό 3-0.

Οι ενδεκάδες:

Γαλλία: Μενιάν, Ντίνιε, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Κονέ (83' Γκούστο), Ραμπιό, Ντεμπελέ (68' Ντουέ), Ολίσε (68' Σερκί), Μπαρκολά (83' Ακλιούς), Εμπαπέ (90' Τουράμ)

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσίν (60' Αμίν), Χασίμ, Ντόσκι, Μπαγιές (69' Φαρζί), Ικμπάλ, Αλ Αμάρι, (68' Αϊμάρ) Ισμαέλ (60' Σουλάκα), Κασέμ, Χουσεΐν (26' Χαμαντί)

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

1η αγωνιστική

16 Ιουνίου

Γαλλία-Σενεγάλη 3-1

(66', 90'+6' Εμπαπέ, 82' Μπαρκολά - 90+5' Εμπάιγ)

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ-Νορβηγία 1-4

(39' Χουσεΐν - 29', 43' Χάαλαντ, 76' Όστιγκαρντ, 90'+6' Τόρστβεντ)

2η αγωνιστική

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία-Ιράκ 3-0

(14', 54' Εμπαπέ, 66' Ολίσε)

03:00 Νορβηγία-Σενεγάλη (MetLife Stadium, ΗΠΑ)

3η αγωνιστική

26 Ιουνίου

22:00 Νορβηγία-Γαλλία (Gillette Stadium, ΗΠΑ)

22:00 Σενεγάλη-Ιράκ (BMO Field, Καναδάς)

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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