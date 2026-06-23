Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα που οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο «δεν εντόπισαν καμία επιχείρηση και καμία αναχαίτιση» από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Η «έλλειψη δραστηριοτήτων» συνεχίστηκε μέχρι και τη Δευτέρα, δήλωσε ο Ντουτζαρίκ σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

«Χαιρετίζουμε αυτή τη μείωση των εχθροπραξιών και ελπίζουμε ακράδαντα ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί για χάρη των ανθρώπων στον Λίβανο», είπε.

Ωστόσο, οι ειρηνευτικές δυνάμεις της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) συνεχίζουν να «παρατηρούν εκτεταμένες χερσαίες δραστηριότητες του ισραηλινού στρατού σε όλη την περιοχή επιχειρήσεων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων ελιγμών, καθώς και μηχανικών και υλικοτεχνικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ.

Συνεχίζουν επίσης να παρατηρούν «παραβιάσεις του εναέριου χώρου του Λιβάνου» από ισραηλινά αεροσκάφη, αν και αυτό έχει μειωθεί, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ, οι ειρηνευτικές δυνάμεις ανίχνευσαν «πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές και 451 περιστατικά πυρών» που αποδίδονται στον ισραηλινό στρατό το Σάββατο, καθώς και «20 επιχειρήσεις» που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ.

Νετανιάχου: «Θα διατηρήσουμε τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο»

Σημειώνεται ότι τις πρωινές ώρες της Τρίτης, σε ανάρτηση στο Χ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για την εξουδετέρωση απειλών κατά των στρατιωτών και των πολιτών μας, την κατεδάφιση τρομοκρατικών υποδομών και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», με κοινή τους δήλωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εϊάλ Ζαμίρ.

Joint statement by the Prime Minister, Minister of Defense and the Chief of the General Staff:

A short while ago, a discussion took place between the Prime Minister, the Minister of Defense, the Chief of the General Staff, and the Commander of the Northern Command.



The IDF will… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

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Πηγή: skai.gr

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