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Άνοιξε το σκορ κόντρα στο Ιράκ ο Εμπαπέ και έπιασε τον Ρονάλντο στη λίστα των σκόρερ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ απέναντι στο Ιράκ με εντυπωσιακό αριστερό σουτ στο 14ο λεπτό φτάνοντας τα 15 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα

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Κιλιάν Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα. Ο αρχηγός της Γαλλίας άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με το Ιράκ για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ με δυνατό αριστερό σουτ.

Με αυτό το τέρμα, ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 15 γκολ σε Μουντιάλ, πιάνοντας τον Ρονάλντο («Φαινόμενο»)στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Πλέον, ο Εμπαπέ απέχει μόλις ένα γκολ από τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16 τέρματα, ενώ η κορυφή ανήκει πλέον στον Λιονέλ Μέσι, που μετρά 18 γκολ μετά το πρόσφατο ιστορικό του επίτευγμα απέναντι στην Αυστρία.

Δείτε το γκολ ΕΔΩ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γαλλία Κιλιάν Εμπαπέ Μουντιάλ 2026
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