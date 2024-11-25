Ιζαμπέλα Ροσελίνι για τον ρόλο της ως Αδελφή Agnes: «Υποδύομαι μια σκιά»

Πολλές από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν υποδυθεί το ρόλο της καλόγριας κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Για την Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Isabella Rossellini) ήταν ο πρώτος της ρόλος στην οθόνη σε ηλικία μόλις 24 ετών, στο μιούζικαλ του Βινσέντε Μινέλι (Vincente Minnelli) «A Matter of Time». Είχε έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στο πλευρό της μητέρα της, της θρυλικής Ίνγκριντ Μπέργκμαν (Ingrid Bergman).

Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η Ιταλίδα σταρ φόρεσε και πάλι τα ρούχα της καλόγριας για το συναρπαστικό θρίλερ του Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) «Conclave». Η ταινία καταγράφει ένα από τα πιο μυστικά και αρχαία γεγονότα του κόσμου: την επιλογή ενός νέου Πάπα.

Η Ροσελίνι υποδύεται την αδελφή 'Αγκνες, μια καλόγρια ταμένη στο ρόλο της που δύσκολα υποκύπτει σε πιέσεις και προσταγές.

«Υποδύομαι μια σκιά», λέει σε συνέντευξή της στον Guardian. «Η καθολική εκκλησία είναι πολύ πατριαρχική, οι καρδινάλιοι είναι μόνο άνδρες, αλλά οι μοναχές δεν είναι υποταγμένες. Έχουν τεράστια δύναμη. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σιωπή τους η οποία δεν είναι αδύνατη. Μεγάλωσα στη Ρώμη και πήγα σε καθολικό σχολείο. Ήξερα πώς να παίξω τον ρόλο γιατί τον είχα ζήσει», υπογράμμισε.

Στα 72 της χρόνια, χαίρεται να αναλαμβάνει μικρότερους ρόλους με έντονο όμως αποτύπωμα. Υποδυόμενη την αδελφή Agnes, θυμήθηκε την καριέρα της ως μοντέλο και κάτι που έμαθε από τον φωτογράφο Ρίτσαρντ 'Αβεντον (Richard Avedon).

«Μου είχε πει: όταν κάνεις μόντελινγκ, υποδύεσαι. Είσαι σαν μια σταρ του Βωβού Κινηματογράφου, επειδή τα μοντέλα δεν έχουν λόγια, αλλά συνεχίζουν να συναισθάνονται», θυμήθηκε η Ροσελίνι η οποία είναι πεπεισμένη ότι η παρουσία της στην οθόνη δεν εξαρτάται μόνο από τις λέξεις. «Δεν είσαι παρών μόνο όταν έχεις διάλογο. Ως Agnes, δεν έχω πολλούς αλλά σίγουρα είμαι παρούσα».

Το «Conclave» προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους.



Πηγή: skai.gr

