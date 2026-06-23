Γκαλιμπάφ: «Το σιωνιστικό καθεστώς θέλει να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις»

Κατά την πτήση της επιστροφής από το Ομάν, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, επαίνεσε τις διαπραγματευτικές ομάδες για την άρση του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ με διπλωματικά μέσα, προσθέτοντας ότι «η διοίκηση του Στενού δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση».

«Ήμασταν και είμαστε δύσπιστοι απέναντι στους Αμερικανούς και είναι λογικό ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δύσπιστοι στο μέλλον», είπε.

«Αν θέλαμε να το κάνουμε αυτό με στρατιωτικά μέσα, φυσικά θα ήταν πόλεμος και θα είχε προκαλέσει ζημιές. Αλλά είδατε ότι ο αποκλεισμός άρθηκε εν μία νυκτί.»

«Το σιωνιστικό καθεστώς αντιτίθεται σθεναρά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων επειδή βλέπει τη δική του καταστροφή σε αυτή την πορεία και θέλει να την σαμποτάρει», πρόσθεσε.

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Πηγή: skai.gr

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