Όσκαρ 2025: Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Anora

Τι συμβαίνει: Η Ανι, η οποία εργάζεται ως στρίπερ σε ένα μεγάλο κλαμπ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, γνωρίζει ένα βράδυ από το αφεντικό της το γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη. Ο νεαρός Ιβάν θα της ζητήσει επί πληρωμή να μείνει μαζί του για μία εβδομάδα στην έπαυλη των γονιών του πριν ταξιδέψουν στο Λας Βέγκας για ένα παραμυθένιο γάμο με ένα δαχτυλίδι πολλών καρατίων και τους γονείς του να έρχονται εσπευσμένα για την ακύρωσή του.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Τρεις από τους τέσσερις τελευταίους νικητές του Χρυσού Φοίνικα έχουν περάσει από τον διαγωνισμό καλύτερης ταινίας για τη Neon - και ο ένας κέρδισε («Parasite»).

Και γιατί να μην το πάρει: Μήπως ο ανεξάρτητος Μπέικερ και τα εξωφρενικά του οράματα είναι υπερβολικά για κάποιους ψηφοφόρους.

Blitz

Τι συμβαίνει: Η Ρίτα - Σίρσα Ρόναν- μια μητέρα που ζει στο Λονδίνο, τη φρίκη του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, στέλνει τον 9χρονο γιο της Τζορτζ -στον ρόλο ο Ελιοτ Χέφερναν- στην αγγλική ύπαιθρο, όπως έκαναν πάρα πολλοί Λονδρέζοι εκείνη την εποχή. Όμως ο απείθαρχος Τζορτζ, αποφασισμένος να επιστρέψει στο σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο, κοντά στην μητέρα και στον παππού του, ξεκινά μια περιπέτεια, θέτοντας τον εαυτό του σε τεράστιο κίνδυνο, ενώ η συντετριμμένη Ρίτα αναζητά το εξαφανισμένο παιδί της.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Η αξιοπιστία της εποχής και ο αγαπημένος Στιβ Μακ Κουίν.

Και γιατί να μην το πάρει: Οι συγκεκριμένες ταινίες δεν είναι οι «αγαπημένες» της κριτικής επιτροπής.

The Brutalist

Τι συμβαίνει: Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Οσκαρ, Έιντριεν Μπρόντι, στον ρόλο ενός ουγγρικής καταγωγής Εβραίου αρχιτέκτονα που μεταναστεύει στις ΗΠΑ το 1947 με τη σύζυγό του Erzsébet, την οποία υποδύεται η Φελίσιτι Τζόουνς. Οι ζωές τους αλλάζουν ριζικά όταν συναντούν έναν μυστηριώδη και πλούσιο πελάτη, τον βιομήχανο Harrison Lee Van Buren, ο οποίος αναγνωρίζει το ταλέντο του Toth στην κατασκευή. Αλλά η δύναμη και η κληρονομιά έχουν βαρύ κόστος.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Ένα σαρωτικό όραμα που διαρκεί πάνω από τρεις ώρες.

Και γιατί να μην το πάρει: Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Η ταινία διαρκεί 3,5 ώρες.

A Complete Unknown

Τι συμβαίνει: Συνοπτικά, η ταινία ακολουθεί τα πρώτα βήματα του νεαρού Bob Dylan στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 60’. Ξεκινώντας από τη σκηνή της folk μουσικής όπου γρήγορα είχε παγκόσμια επιτυχία, καταλήγοντας το 1965 σε μια φανταστική ροκ εν ρολ εμφάνιση στο Newport Folk Festival, η οποία αν και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της folk μουσικής έμελλε να είναι η αρχή μιας θρυλικής καριέρας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Bob Dylan έχει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ενώ εμφανίζονται ο Έντουαρντ Νόρτον, η Έλ Φάνινγκ και η Μόνικα Μπαρμπάρο.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Ο Τζέιμς Μάνγκολντ. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη του «Walk the Line», της βιογραφικής ταινίας του Τζόνι Κας, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου.

Και γιατί να μην το πάρει: Δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο.

Conclave

Τι συμβαίνει: Bασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Ρόμπερτ Χάρις, το σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Πίτερ Στρόγκαν, διαδραματίζεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό και ακολουθεί μία από τις πιο μυστικές και ιστορικές διαδικασίες, την επιλογή ενός νέου Πάπα. O βραβευμένος πρωταγωνιστής Ρέιφ Φάινς υποδύεται τον Καρδινάλιο Λόρενς, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μυστική διαδικασία μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου Πάπα.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Απολαυστική διασκέδαση με σοβαρά ρούχα.

Και γιατί να μην το πάρει: Είναι αρκετό; Επίσης, ένα διχαστικό τέλος.

Gladiator 2

Τι συμβαίνει: Πρωταγωνιστεί ο Paul Mescal. Ο Lucius Verus της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του ενήλικου γιου της Lucilla, επιστρέφει στη Ρώμη για να ξαναδώσει τη δόξα στο λαό του.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Τόσο για τη ρωμαϊκή περίοδο όσο και ο ενθουσιασμός του κοινού.

Και γιατί να μην το πάρει: Δεν τιμήσαμε αυτή την ταινία το 2001;

The Seed of the Sacred Fig

Τι συμβαίνει: Το θρίλερ που γυρίστηκε κρυφά στο Ιράν από τον Μοχάμαντ Ρασούλοφ αποτελεί τη γερμανική πρόταση στη φετινή κούρσα των Όσκαρ για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Η ταινία επικεντρώνεται σε μια τυπική μεσοαστική οικογένεια που μπαίνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν ο Ιμάν (Misagh Zare) διορίζεται ανακριτής στο Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης, την ώρα που στη χώρα ξεσπούν μεγάλες διαδηλώσεις κατά της αυταρχικής κυβέρνησης. Συνειδητοποιεί ότι η δουλειά του είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από ότι περίμενε, κάνοντάς τον όλο και πιο παρανοϊκό και δύσπιστο, ακόμη και απέναντι στην ίδια του τη σύζυγο Νατζμέχ και τις κόρες του Σάνα και Ρεζβάν. Όταν το όπλο που του έχει δοθεί εξαφανίζεται μυστηριωδώς, υποπτεύεται την οικογένειά του και επιβάλλει δρακόντεια μέτρα που δοκιμάζουν τους οικογενειακούς δεσμούς, την ώρα που οι κοινωνικοί κανόνες καταρρέουν.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Ο σκηνοθέτης κατόρθωσε να διαφύγει από την πατρίδα του, μετά την απόφαση του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης που τον καταδίκαζε σε 8 χρόνια φυλάκιση και μαστίγωμα.

Και γιατί να μην το πάρει: Να μην συγκινήσει την κριτική επιτροπή.

The Wild Robot

Τι συμβαίνει: Πέρα από την εικαστική επάρκεια, που εγγυάται το στούντιο της Dreamworks, το τελευταίο animation του μάστορα Κρις Σάντερς («Λίλο και Στιτς», «Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας»), είναι και ένας αξιοπρόσεκτος στοχασμός για τη ζωή, τη φιλία και την επιβίωση, σε ένα όλο και περισσότερο αφιλόξενο περιβάλλον, έναν κόσμο που χάνει την ψυχή του. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένας διάλογος για τη συνύπαρξη με τις νέες τεχνολογίες και την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τις επιλογές που επιβάλλονται από τις σύγχρονες συνθήκες. Ένα φιλμ, βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Πίτερ Μπράουν, που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα μικρά παιδιά, όπως συνήθως, αλλά κυρίως στα μεγαλύτερα και στους ενήλικες, που ίσως το ευχαριστηθούν περισσότερο από όλους.

Ο λόγος που μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματίδιο: Ο πολύπειρος σκηνοθέτης ακολουθεί ένα στιλ κινουμένων σχεδίων πολυπρισματικό και σαρωτικό, εναλλάσσοντας τον νατουραλισμό με τον σουρεαλισμό. Δύσκολα θα χάσει το Όσκαρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.