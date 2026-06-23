Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση.

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε ότι έχουν συσταθεί τέσσερις ομάδες εργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Γαριμπαμπάντι δήλωσε ότι κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα και ότι αυτά περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το Μνημόνιο Συνεργασίας.

«Με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της επιτροπής υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή του προέδρου της Βουλής, του υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

Πηγή: skai.gr

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