Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση του Μουσκάτ να διασφαλίσει τη διέλευση χωρίς διόδια μέσω του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Ομάν τη Δευτέρα για να συζητήσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συζητήσεις σχετικά με το πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας Ιράν-ΗΠΑ, «ειδικά για το Στενό του Ορμούζ».

«Επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και στην ασφαλή διέλευση χωρίς χρέωση», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πώς τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το Ομάν, μετά από αναφορές ότι το Μουσκάτ, μαζί με την Τεχεράνη, θα μπορούσαν να επιβάλλουν τέλη σε πλοία για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Welcomed Iran’s Speaker of Parliament HE Dr. Ghalibaf and FM Dr. Araghchi in Muscat this evening. Constructive discussions on the recent Iran-US MOU, especially the Strait of Hormuz paragraph. We affirmed commitment to international law and toll-free safe passage. https://t.co/vveFdQP3EW — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) June 22, 2026

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Πηγή: skai.gr

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