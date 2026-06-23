Τέλος στο θρίλερ που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Φιλαδέλφεια φαίνεται πως μπαίνει, μετά την απρόοπτη εξέλιξη στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ, η οποία ανάγκασε τη FIFA να αποφασίσει την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Φιλαδέλφεια. Μετά από διακοπή για περισσότερο από δύο ώρες, η αναμέτρηση συνεχίστηκε, γύρω στις 03:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η FIFA ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση εισήλθε σε κατάσταση «severe weather mode», καθώς έντονη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο.

Βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρουσία κεραυνών σε ακτίνα περίπου 13 χιλιομέτρων από το στάδιο επιβάλλει την άμεση αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας και αναμονή τουλάχιστον 30 λεπτών πριν εξεταστεί η πιθανότητα επανέναρξης. Σε περίπτωση που καταγραφεί νέος κεραυνός στην περιοχή, η διαδικασία ξεκινά εκ νέου από την αρχή.

Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, η Γαλλία προηγούνταν με 1-0 χάρη στην γκολάρα του Εμπαπέ στο 14ο λεπτό. Οι φίλαθλοι που βρίσκονται στις εξέδρες οδηγήθηκαν σε ασφαλείς και στεγασμένους χώρους του γηπέδου, ενώ οι διοργανωτές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Το χρονικό της πιο αλλόκοτης διακοπής του Μουντιάλ

Το Γαλλία-Ιράκ θα μείνει πιθανότατα στην ιστορία ως η πιο αλλόκοτη και ίσως πιο χαρακτηριστική διακοπή αγώνα που έχει γνωρίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα χρονικά

Όλα ξεκίνησαν στις 00:50 ώρα Ελλάδας, όταν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος δεν άρχισε ποτέ. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση εισήλθε σε «severe weather mode», καθώς κεραυνοί είχαν εντοπιστεί σε απόσταση μικρότερη των 13 χιλιομέτρων από το Lincoln Financial Field.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένα πραγματικό θρίλερ. Αρχικά έγινε λόγος για επανέναρξη στις 02:00, στη συνέχεια η Equipe μετέθεσε την έξοδο των ποδοσφαιριστών στις 02:21, έδωσε νέα ώρα στις 02:50 και τελικά αυτή αποδείχθηκε η οριστική, καθώς στις 03:00 συνεχίστηκε το ματς. Συνολικά, το παιχνίδι έμεινε στον «πάγο» για περισσότερο από δύο ώρες.

Η FIFA, ουσιαστικά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο αναμονής, ούτε συγκεκριμένη πρόβλεψη για αναβολή. Η παγκόσμια ομοσπονδία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει κατά γράμμα το πρωτόκολλο των τοπικών αρχών των ΗΠΑ: κάθε κεραυνός εντός της καθορισμένης ακτίνας μηδένιζε το 30λεπτο χρονόμετρο ασφαλείας.

Οι περίπου 70.000 θεατές δεν εγκατέλειψαν το γήπεδο, αλλά μόνο τις εξέδρες. Τα αμερικανικά στάδια έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, διαθέτοντας μεγάλους στεγασμένους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για αρκετές ώρες.

Υπάρχει όμως και η ειρωνεία της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι στη Φιλαδέλφεια «έριχνε καρέκλες», υπήρχε κίνδυνος ακόμη και για μεμονωμένο ανεμοστρόβιλο και το ματς διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, η FIFA εξακολουθεί να διατηρεί στο πρόγραμμα τα περιβόητα hydration breaks για την αντιμετώπιση της ζέστης. Η απάντηση για το αν χρειάζονταν το βράδυ της Δευτέρας είναι μάλλον προφανής...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.