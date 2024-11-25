Ο Ίντρις Έλμπα ετοιμάζεται να βοηθήσει τους «Masters of the Universe», των Amazon MGM Studios

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) θα συμμετάσχει στη live action κινηματογραφική μεταφορά του «Masters of the Universe», σε σκηνοθεσία Τράβις Νάιτ (Travis Knigh).

Πηγές ανέφεραν στο Deadline, ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Duncan γνωστός και ως «Man-At-Arms». Η ταινία των Amazon MGM Studios θα είναι μια συμπαραγωγή των Escape Artists και Mattel.

Πρωταγωνιστούν η 'Αλισον Μπρι (Alison Brie) ως Evil-Lyn, ο Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine) ως He-Man και η Καμίλα Μέντες (Camila Mendes) ως Teela.

Το σενάριο υπογράφει ο Κρις Μπάτλερ (Chris Butler) βασισμένο σε μια ιστορία των Ντέιβιντ Κάλαχαμ (David Callaham) και 'Ααρον και 'Ανταμ Νι (Aaron - Adam Nee). Την παραγωγή θα μοιραστούν οι Τοντ Μπλακ (Todd Black), Τζέισον Μπλούμενταλ (Jason Blumenthal), Ρόμπι Μπρένερ (Robbie Brenner) και Στιβ Τις (Steve Tisch).

Ο Duncan ή αλλιώς «Man-At-Arms», αποτελεί έναν από τους πιο έμπιστους συμμάχους του He-Man και των «Masters of the Universe». Ως «δάσκαλος όπλων και εκπαιδευτής μάχης της βασιλικής οικογένειας της Eternia, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην άμυνα του βασιλείου. Μαζί με τη θετή του κόρη, Teela, έχουν αναλάβει την προστασία των συνόρων της Eternia, από τις δυνάμεις του κακού που καραδοκεί».

Ο Έλμπα δανείζει ξανά τη φωνή του στον Knuckles, στην νέα περιπέτεια της Paramount Pictures «Sonic the Hedgehog 3» που κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο ενώ βρίσκεται στα γυρίσματα του άτιτλου θρίλερ της Κάθριν Μπίγκελοου (Kathryn Bigelow) για το Netflix το οποίο διαδραματίζεται «στον Λευκό Οίκο εν μέσω εθνικής κρίσης».

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το «Masters of the Universe» αναμένεται στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

