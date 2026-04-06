Τζαφάρ Τζάκσον: Χαρακτήρισε συγκινητική τη μεταμόρφωσή του για την ταινία «Michael»

Ο Τζαφάρ Τζάκσον αναπόλησε τη μεταμόρφωσή του στην ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός συζήτησε για την ταινία στην οποία υποδύθηκε τον αείμνηστο θείο του, ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον στην ταινία «Michael» κατά τη διάρκεια του «The Tonight Show» με πρωταγωνιστή τον Τζίμι Φάλον.

Ο 29χρονος Τζαφάρ Τζάκσον είναι γιος του Ζερμαίν Τζάκσον, ο οποίος συμμετείχε με τον Μάικλ και τους άλλους αδελφούς τους Τζάκι, Τίτο και Μάρλον στο ποπ συγκρότημα Jackson 5.

«Ήταν πραγματικά μια σουρεαλιστική, μια πνευματική στιγμή ταυτόχρονα» είπε ο Τζάαφαρ Τζάκσον περιγράφοντας πως αισθάνθηκε όταν είδε τον εαυτό του ως Μάικλ για πρώτη φορά.

«Ξέρετε περνούσα όλες αυτές τις ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ. Και χάρη στον απίστευτο Μπιλ Κόρσο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής μακιγιάζ στην ταινία, μόνο αυτή η διαδικασία του να με βλέπεις να μεταμορφώνομαι αργά σε Μάικλ ήταν, ήταν συγκινητική» τόνισε.

Ο Τζαφάρ ερμηνεύει αρκετές από τις επιτυχίες του Μάικλ στην ταινία, συμπεριλαμβανομένων των «Billie Jean» και «Thriller». Αναδημιούργησε το μουσικό βίντεο του «Thriller» στην ίδια τοποθεσία όπου ο Μάικλ γύρισε την εμβληματική πρωτότυπη ταινία του 1983.

«Στην ίδια ακριβώς τοποθεσία για δύο νύχτες, όλη τη νύχτα. Είχαμε στην πραγματικότητα πανσέληνο σε μια από αυτές τις νύχτες, κάτι που είναι τρελό» είπε ο σταρ. «Απλώς το ότι βρέθηκα σε εκείνη την τοποθεσία... ήταν απίστευτο» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

