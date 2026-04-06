Η Σίντνεϊ Σουίνι ως νέος James Bond; - Η πρόταση που «ταράζει» το Χόλιγουντ...

Η συζήτηση γύρω από τον επόμενο James Bond έχει πάρει φωτιά και μια νέα, ανατρεπτική πρόταση έρχεται να ταράξει τα νερά του Χόλιγουντ. Σε μια από τις πιο απρόσμενες εξελίξεις μέχρι σήμερα, η Σίντνεϊ Σουίνι προτείνεται ως πιθανή διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποχώρησε από τον εμβληματικό ρόλο το 2021 μετά την ταινία «No Time to Die».

Ο γνωστός σκηνοθέτης Paul Feig εξέφρασε δημόσια την άποψή του ότι η σταρ της σειράς «Euphoria» θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον επόμενο Bond. «Θα προτιμούσα η Σίντνεϊ να είναι ο επόμενος Bond. Ας την αφήσουμε να γίνει η υπερ-κατάσκοπος. Είναι εξαιρετική».

Και συνέχισε: «Είναι από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που γνωρίζω, επαγγελματίας, έξυπνη και διορατική. Νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική κατάσκοπος». Η πρόταση αυτή ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν ο ρόλος του 007 θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά μορφή στο μέλλον. Παρά τις φήμες, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, με τα στοιχήματα να αλλάζουν συνεχώς.

Ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα βρίσκονται οι Regé-Jean Page, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill και Idris Elba. Ο ίδιος ο Regé-Jean Page, πάντως, χαρακτήρισε την έντονη φημολογία «περίεργη» και τόνισε ότι προσπαθεί να παραμένει συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Εκτός από τον επόμενο James Bond, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το τραγούδι της επόμενης ταινίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις, η Olivia Dean και η Raye είναι οι πρώτες επιλογές, ενώ ακολουθούν οι Harry Styles, Dua Lipa και Lana Del Rey. Στη λίστα των καλλιτεχνών που έχουν αφήσει ιστορία στο franchise βρίσκονται η Adele, η Billie Eilish και ο Paul McCartney. Μέχρι στιγμής, το μόνο επιβεβαιωμένο όνομα πίσω από το νέο project είναι ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve, γνωστός από το «Dune».

Το μέλλον του franchise παραμένει αβέβαιο, ειδικά μετά τη μεταβίβαση του δημιουργικού ελέγχου στην Amazon MGM Studios, που προέκυψε μετά την εξαγορά από την Amazon το 2022. Η πρόταση για τη Σίντνεϊ Σουίνι ίσως να μην επιβεβαιωθεί ποτέ. Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα ότι το franchise βρίσκεται σε σημείο καμπής. Με τους fans να περιμένουν απαντήσεις πιθανότατα μέσα στο 2026, ένα είναι σίγουρο: Ο επόμενος James Bond, ίσως, είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

