«De Noche»: Η νουάρ γοητεία του Πέδρο Πασκάλ στις πρώτες φωτογραφίες της ταινίας

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τοντ Χέινς με τίτλο «De Noche» έχουν ήδη ξεκινήσει στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού και οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν δίνουν μια ξεκάθαρη γεύση από την ατμόσφαιρα του φιλμ.

Το «De Noche» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και περιγράφεται ως «μια έντονη ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών». Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο μετά την αποχώρηση του Χόακιν Φίνιξ, εμφανίζεται στις εικόνες με κοστούμι εποχής, καπέλο fedora και μια φθαρμένη δερμάτινη τσάντα, ενσαρκώνοντας πλήρως την αισθητική ενός σκληροτράχηλου ντετέκτιβ.

Με φόντο κλασικά αυτοκίνητα και πλακόστρωτους δρόμους, η παραγωγή αναβιώνει την παλιά νουάρ αισθητική του Χόλιγουντ στους δρόμους της μεξικανικής πρωτεύουσας. Στο πλευρό του Πασκάλ πρωταγωνιστεί ο Ντάνι Ραμίρεζ. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Χέινς και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Τζον Ρέιμοντ, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Μάικλ Ντίμεκ.

Σύμφωνα με το World of Reel, το «De Noche» δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει πρεμιέρα σε κάποιο από τα μεγάλα Φεστιβάλ μέσα στο 2027.

Πηγή: skai.gr

